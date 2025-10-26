Городовой / Общество / Подземный Петербург, о котором молчат экскурсоводы: что скрывает заброшенный «Красный треугольник» на Обводном канале
Подземный Петербург, о котором молчат экскурсоводы: что скрывает заброшенный «Красный треугольник» на Обводном канале

Опубликовано: 26 октября 2025 16:00
Подземный Петербург, о котором молчат экскурсоводы: что скрывает заброшенный «Красный треугольник» на Обводном канале
Фото: Городовой.ру

Место с особой атмосферой.

Среди парадных фасадов и сверкающих куполов Петербурга притаился свой город-призрак — «Красный треугольник». Когда-то здесь кипела жизнь: резиновая мануфактура, рабочие казармы, шум станков и запах каучука. Сегодня — мёртвые цеха, выбитые окна и шелест ветра, проходящего сквозь бетон.

Завод, основанный в XIX веке, был гордостью империи и кормильцем тысяч ленинградских семей. В годы войны под ним тянулись тайные подземные ходы — через них переправляли боеприпасы к реке. Говорят, некоторые тоннели уходят под Обводный канал, но их входы давно замурованы.

После распада СССР предприятие обанкротилось, и от промышленного гиганта остались лишь руины. Теперь здесь снимают дешёвые мастерские и репетиционные базы, а редкие смельчаки лазают по тёмным переходам в поисках «портала в прошлое». Место стало меккой для фотографов и урбанистов — постапокалиптический Петербург без декораций.

Сегодня «Красный треугольник» официально признан памятником архитектуры, но реставрация идёт вяло. Его красные стены продолжают рушиться, превращаясь в идеальный фон для фильмов и тревожных снов. И всё же в этих руинах — живой дух старого города. Петербург умеет быть прекрасным даже в запустении.

Автор:
Игорь Мустафин
