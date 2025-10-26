Как поесть в Пулково и не разориться: места, в которые ходят бывалые туристы

Аэропорт Пулково давно стал отдельной экосистемой — с модными кофейнями, редкими креслами и безумными ценниками на воду. Но среди всех этих гастрономических ловушек существует почти подпольная точка, где можно поесть не «по аэропортным», а по-человеческим ценам.

Да, легендарная столовая «Кофе и Розы» — не миф, а реальное спасение для тех, кто не готов отдавать тысячу рублей за омлет и чай в бумажном стаканчике.

Находится она буквально в пяти минутах от терминала, в бизнес-центре «Пулково», и внешне ничем не примечательна — обычная столовая с подносами, компотом и гороховым супом.

Но именно здесь подают самые честные обеды в радиусе километра: суп, горячее и напиток — около 500 рублей, без аэропортской наценки «за воздух». Меню простое и предсказуемое — борщ, греча, курица, рыба, салаты, свежая выпечка. Без авокадо-тостов, но зато с душой и нормальными порциями.

Есть нюанс — попасть туда можно только до прохождения досмотра, так что лучше приезжать пораньше. Найти легко: выходите из терминала, идите влево к отелю Park Inn, поверните к бизнес-центру — и прямо за колонной увидите скромную вывеску.

Работает по будням с 8:30 до 17:30, так что для ночных рейсов вариант не подходит, но для дневных перелётов — идеален.

Если же времени в обрез, а кушать хочется сейчас — остаются сетевые спасатели вроде «Теремка» или «Лепим и варим» внутри терминала. Там цены выше, но всё ещё терпимо.

Главное правило Пулково: не суетиться, не хватать первый попавшийся сэндвич за 900 рублей и помнить — в паре шагов от глянцевых кафе всегда найдётся место, где пахнет борщом, а не маркетингом.