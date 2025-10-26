Городовой / Общество / Зелёная премьера в Сампсониевском саду: высадили каштаны, ивы и ели
Зелёная премьера в Сампсониевском саду: высадили каштаны, ивы и ели

Опубликовано: 26 октября 2025 15:45
Городовой ру

В рамках месячника по благоустройству жители города вместе с садовниками высадили саженцы.

Жители Петербурга вышли на совместную посадку зелёных насаждений. Специалисты по озеленению заранее подготовили территорию, доставили землю и оказали поддержку в размещении молодых растений.

Месячник, посвящённый благоустройству городских пространств, продлится до конца октября. Для желающих присоединиться предлагается выбрать подходяще место и время на сайте городского Комитета по благоустройству.

Записаться и поучаствовать возможно, воспользовавшись контактными телефонами, опубликованными на том же сайте.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
