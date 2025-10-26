Зелёная премьера в Сампсониевском саду: высадили каштаны, ивы и ели

Жители Петербурга вышли на совместную посадку зелёных насаждений. Специалисты по озеленению заранее подготовили территорию, доставили землю и оказали поддержку в размещении молодых растений.
Месячник, посвящённый благоустройству городских пространств, продлится до конца октября. Для желающих присоединиться предлагается выбрать подходяще место и время на сайте городского Комитета по благоустройству.
Записаться и поучаствовать возможно, воспользовавшись контактными телефонами, опубликованными на том же сайте.