«Делают из меня монстра»: петербургский «мусорный король» отправился за решётку за хищение 77 млн рублей

Опубликовано: 26 октября 2025 15:15
Генерального директора компании, занимающейся утилизацией отходов, обвинили в присвоении государственных средств.

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения для предпринимателя Марата Асланова, известного в прессе как «мусорный король». Его взяли под стражу сроком до 21 декабря.

Ему предъявлено обвинение в мошеннических действиях, совершённых группой лиц и связанным с особо крупной суммой.

По версии следствия, Марат Асланов, исполняя обязанности генерального директора компании, отвечавшей за утилизацию отходов, совершил хищение государственных средств. Речь идёт о 77 429 584 рублях, которые были выделены для ликвидации незаконной свалки в Ленинградской области.

Следователи располагают достаточными уликами, подтверждающими его причастность.

В материалах дела содержатся показания свидетелей, документы, изъятые в ходе обысков, а также данные о попытках уничтожения доказательств самим обвиняемым. Отмечается, что Марат Асланов пытался избавиться и от материалов, связанных с госконтрактами, и от сведений, указывающих на других участников преступления.

Следствие считает, что вне предпринимательской сферы он также мог продолжать противоправную деятельность.

Прокуратура ходатайствовала о содержании его в СИЗО. Свою позицию представители надзорного органа обосновали тем, что есть риск уничтожения доказательств, давления на свидетелей и возможного продолжения преступных действий.

Суд согласился с доводами обвинения и отказал в просьбе адвоката отпустить Асланова под домашний арест, несмотря на гарантию от супруги обвиняемого.

Сам Марат Асланов на заседании возражал против заключения под стражу. В свою защиту он указал:

— Я приобрёл объект недвижимости, который был построен в СССР, в Кировском районе, который был предназначен для утилизации отходов. Меня обвиняют в том, что я положил отходы поверх отходов. В протоколе Кировского района указано, что ущерба от отходов нет. Исторический объект находится в километре от объекта, который я купил, СМИ делают из меня монстра.

По данным следствия, полигон, организованный Аслановым, был расположен вблизи объекта культурно-исторического наследия «Невский пятачок». Власти опасались за сохранность памятника из-за несанкционированного размещения мусора.

После задержания руководителя объявили о новой закупке на ликвидацию свалки.

Сейчас Асланов останется под стражей на два месяца. За это время следственные органы продолжат работу по установлению всех обстоятельств дела.

В ходе дальнейшего расследования планируется привлечь к ответственности и других участников предполагаемой группы.

