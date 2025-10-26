Спасибо ночной бабочке Дунечке: как в Петербурге появились первые общественные туалеты

До конца XIX века Петербург решал естественные дела неестественным способом — кто где успел. Даже господа могли спокойно выйти «в подворотню». Всё изменилось в 1871 году, когда архитектор Иван Мерц построил первый общественный туалет у Михайловского манежа — с печкой, водным сливом и даже сторожем.
Но главное — кто за это заплатил. По городской легенде, деньги оставила после смерти известная куртизанка Дунечка. Говорят, власти не знали, куда потратить её капитал, пока инженер Франц Сан-Галли не предложил: «А давайте построим уборные для всех».
Так в Петербурге появились первые «ретирадники» — аккуратные павильоны с колоннами и медными ручками.
Деревянные домики Мерца не сохранились, но каменные «замки» начала XX века стоят до сих пор — у Театральной площади и на Адмиралтейском проспекте. Их фасады не отличишь от малых архитектурных форм, но за дверью — настоящая история города, где даже туалет когда-то строили с душой и по легенде.