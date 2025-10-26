Морской вокзал, радар и советский хоррор: петербургский брутализм в деталях

Если пройтись по этим адресам, можно увидеть совсем другой Петербург — брутальный, мощный, который стоит узнать поближе.

Санкт-Петербург давно известен своими шпилями, дворцами и старинными каналами. Но за этой классикой скрывается совершенно другой город — крепкий, массивный и бетонный.

Это позднесоветский брутализм — стиль, который родился в 1960-80-х годах и сейчас всё больше привлекает внимание любителей необычной архитектуры.

Что такое брутализм?

Брутализм — это архитектура с большими простыми формами из необработанного бетона. Здания выглядят сурово и монументально, без излишних украшений.

Такой стиль возник после Второй мировой войны как символ крепости и практичности.

В Ленинграде брутализм развивался в условиях послевоенного восстановления города и острой необходимости строить быстро и дешево.

Главные примеры в Петербурге

Вот 7 знаковых мест, которые лучше всего расскажут про брутализм в городе:

Гостиница «Прибалтийская» (Васильевский остров)

Массивный фасад с тёмным стеклом и тяжёлой горизонталью — классика брутализма. Сейчас это отель Holiday Inn.

Институт проблем управления (робототехники) (Тихорецкий проспект)

Научный центр с жёсткими формами и внешними инженерными элементами. Здесь сочетаются черты брутализма и футуризма.

Морской вокзал (Площадь Морской Славы)

Построен к Олимпиаде-80. Здание кажется взмывающим над водой — бетонная башня с радаром и нависающим козырьком.

Российская национальная библиотека (Московский проспект)

Внутри — огромные гулкие залы и сдержанная отделка, создающая ощущение храма знаний, где хочется пе­рекликнуться с тишиной.

«Дома на курьих ножках» (район Озерки)

Известные жилые дома на высоких опорах. Эти строгие и даже немного пугающие строения стали архитектурным экспериментом 1970-х и выглядят особенно эффектно в сумерках.

«Дома-стаканы» (Проспект Просвещения и окрестности)

Круглые жилые дома, напоминающие бетонные стаканы. Их восемь, и все они — пример чистой функциональности и серьезного архитектурного жеста эпохи.

Гаражный кооператив «Василеостровец» (Ул. Наличная)

Необычный бетонный комплекс с многоуровневыми парковками и нависающими плитами. Атмосфера напоминает советский хоррор или постапокалиптический роман.

Чем интересен ленинградский брутализм?

Архитекторы Ленинграда нашли свой особый подход, который сочетал мощь и монументальность с характерной для Петербурга гармонией и вертикальными акцентами.

Многие проекты показывали как можно использовать бетон не только как строительный материал, но и как выразительный художественный элемент.

Подобные здания сейчас воспринимаются по-разному — кто-то считает их слишком суровыми и холодными, а кто-то ценит именно эту строгую красоту и уникальность времени.

Одно можно сказать точно: эти постройки — важный архитектурный пласт, который помогает лучше понять культуру и историю СССР и самого Петербурга.