Морской вокзал, радар и советский хоррор: петербургский брутализм в деталях

Санкт-Петербург давно известен своими шпилями, дворцами и старинными каналами. Но за этой классикой скрывается совершенно другой город — крепкий, массивный и бетонный.
Это позднесоветский брутализм — стиль, который родился в 1960-80-х годах и сейчас всё больше привлекает внимание любителей необычной архитектуры.
Что такое брутализм?
Брутализм — это архитектура с большими простыми формами из необработанного бетона. Здания выглядят сурово и монументально, без излишних украшений.
Такой стиль возник после Второй мировой войны как символ крепости и практичности.
В Ленинграде брутализм развивался в условиях послевоенного восстановления города и острой необходимости строить быстро и дешево.
Главные примеры в Петербурге
Вот 7 знаковых мест, которые лучше всего расскажут про брутализм в городе:
-
Гостиница «Прибалтийская» (Васильевский остров)
Массивный фасад с тёмным стеклом и тяжёлой горизонталью — классика брутализма. Сейчас это отель Holiday Inn.
-
Институт проблем управления (робототехники) (Тихорецкий проспект)
Научный центр с жёсткими формами и внешними инженерными элементами. Здесь сочетаются черты брутализма и футуризма.
-
Морской вокзал (Площадь Морской Славы)
Построен к Олимпиаде-80. Здание кажется взмывающим над водой — бетонная башня с радаром и нависающим козырьком.
-
Российская национальная библиотека (Московский проспект)
Внутри — огромные гулкие залы и сдержанная отделка, создающая ощущение храма знаний, где хочется перекликнуться с тишиной.
-
«Дома на курьих ножках» (район Озерки)
Известные жилые дома на высоких опорах. Эти строгие и даже немного пугающие строения стали архитектурным экспериментом 1970-х и выглядят особенно эффектно в сумерках.
-
«Дома-стаканы» (Проспект Просвещения и окрестности)
Круглые жилые дома, напоминающие бетонные стаканы. Их восемь, и все они — пример чистой функциональности и серьезного архитектурного жеста эпохи.
-
Гаражный кооператив «Василеостровец» (Ул. Наличная)
Необычный бетонный комплекс с многоуровневыми парковками и нависающими плитами. Атмосфера напоминает советский хоррор или постапокалиптический роман.
Чем интересен ленинградский брутализм?
Архитекторы Ленинграда нашли свой особый подход, который сочетал мощь и монументальность с характерной для Петербурга гармонией и вертикальными акцентами.
Многие проекты показывали как можно использовать бетон не только как строительный материал, но и как выразительный художественный элемент.
Подобные здания сейчас воспринимаются по-разному — кто-то считает их слишком суровыми и холодными, а кто-то ценит именно эту строгую красоту и уникальность времени.
Одно можно сказать точно: эти постройки — важный архитектурный пласт, который помогает лучше понять культуру и историю СССР и самого Петербурга.