Как выбрать идеальный месяц для культурного отдыха в Петербурге: лайфхак от местных

Комфортно посвятить время культурным достопримечательностям Петербурга лучше зимой и весной. Это позволит избежать огромных очередей и толп туристов.

Поездку в Петербург лучше всего планировать в феврале. Да, вы не правильно поняли, именно в этот месяц, как заметили местные жители, в городе минимум туристов и очередей.

Март и апрель тоже подходят, плюс в это время может быть уже комфортная погода. Однако нужно учитывать, что в это время весенние каникулы у школьников и людей может прибавиться.

«Тут не надо быть «семи пядей во лбу» чтобы понять, что самый лучший месяц для поездки в Петербург - это февраль! Число запросов 66.651. А теперь, внимание на август месяц — запросов уже 199.583. Это в три раза больше!», — приводит статистику петербурженка.

В разгар сезона, летом, людей в музеях так много, что буквально не протолкнуться. Ждать очередь, толкаться на лестницах и в залах никому не хочется.

К тому же летом в музеях становится очень душно — это добавляет дискомфорта.

Почему август и ноябрь не лучшие месяцы

Август — пиковый туристический месяц. Многие приезжают с семьями, и в Эрмитаже в это время сложно нормально осмотреть экспозиции.

Ноябрь тоже довольно популярен, хотя погода уже не радует. Причина — школьные каникулы и начало театрального сезона. Стоит учесть очереди на гардероб и общую загруженность.

Анализ статистики и личный опыт показывают: комфортнее всего наслаждаться искусством в «низкий» сезон.