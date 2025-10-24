Петербург в конце октября примет научно-образовательный салон: что ждёт гостей?

С 29 по 31 октября на территории Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдёт Международный научно-образовательный салон 2025 года.

В этом году он посвящён тому, каким образом системы образования и научные достижения могут содействовать ускоренному развитию экономики страны и укреплению технологической независимости.

На мероприятии ждут представителей разных образовательных организаций, экспертов по вопросам профориентации, работодателей, а также старшеклассников и студентов младших курсов. Для всех участников подготовлена насыщенная программа. Все события пройдут без платы за вход.

В первый день, 29 октября, состоится открыт разговор на тему «Как не проспать своё будущее», где речь пойдёт о подготовке к итоговым экзаменам, управлении временем и методах преодоления переутомления.

В этот же день во второй половине дня участников ждёт мастер-класс «Цифровая безопасность: как защитить себя в сети», где специалисты объяснят основы безопасного поведения в интернете.

На второй день — 30 октября — гостей пригласят на мастер-класс посвящённый нейросетям. Здесь расскажут, каким образом искусственный интеллект применяется в системе образования, а участники получат навыки использования современных цифровых инструментов в учёбе и проектной деятельности.

Также пройдёт встреча «На карманные расходы и не только: как зарабатывать во время учебы», где будет обсуждаться опыт совмещения образования и первых шагов в трудовой деятельности.

Для всех посетителей мероприятия предусмотрены бесплатные маршруты: каждые 15 минут от станции метро «Московская» будет курсировать фирменный автобус до «Экспофорума» и обратно.