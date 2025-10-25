Единственная уцелевшая уточка и другие редкости: диковинные экспонаты Музея фонтанного дела в Петергофе

Музей фонтанного дела в Петергофе — один из самых маленьких, но, пожалуй, самых трогательных в комплексе. Он занимает всего одно помещение, но почти каждый экспонат — свидетель эпохи Петра I.
Главный артефакт — единственная уцелевшая уточка из знаменитого фонтана «Фаворитка». Оригинальные фигурки уточек и собачки появились в 1725 году по проекту Михаила Земцова.
Тогда птиц вырезали из дуба, позже — отливали из меди. В XVIII веке уточки двигались по кругу, а собачка пыталась их догнать — всё приводилось в движение водяным колесом, а кряканье издавалось за счёт вибрации металлических пластинок в трубках.
В годы войны фонтан был уничтожен. Из всей композиции уцелела только одна уточка — её нашли в 1946 году на территории парка. Сегодня она хранится именно здесь, в музее, как реликвия Петергофа.
Среди других редкостей — чугунные и деревянные трубы XVIII века, использовавшиеся для подачи воды, вентиль от фонтана «Пирамида», бронзовая насадка в форме дельфина (1750-е годы) и даже нагрудный жетон фонтанщика с надписью «Фонтанщикъ Петергофскаго Импер. Дворца».
Отдельное место занимают маскароны Растрелли — Сатурн и Флора, украшавшие Большой каскад, а также гипсовые и бронзовые копии «Самсона», «Тритона» и других скульптур, пострадавших в годы войны.
На выходе — витрина с моделями фейерверков XIX–XX веков: «Мальтийский крест», «Лебедь», «Колесо штанговое». Всё это — часть той самой водно-огненной магии, благодаря которой Петергоф называют «русским Версалем».