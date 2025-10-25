Городовой / Общество / Подарок петербуржцам под елочку: «Гарри Поттер» возвращается в кино — все восемь фильмов
Подарок петербуржцам под елочку: «Гарри Поттер» возвращается в кино — все восемь фильмов

Опубликовано: 25 октября 2025 19:00
Семья Уизли
Подарок петербуржцам под елочку: «Гарри Поттер» возвращается в кино — все восемь фильмов
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)

Мир волшебства и магии ждет.

В Петербурге объявили настоящий праздник для фанатов волшебного мира — в российский прокат возвращается вся сага о Гарри Поттере. Восемь фильмов подряд покажут на больших экранах с 6 ноября по 31 декабря.

Каждую неделю — новая часть, от «Философского камня» до «Даров Смерти». Предварительные продажи билетов уже открыты, и в кинотеатрах обещают «зарядить зрителей новогодним настроением».

После ухода западных дистрибьюторов фильмы о мальчике, который выжил, исчезли из онлайн-кинотеатров и телеэфира. Теперь российские зрители смогут снова увидеть культовую историю в кино — в 4K, с оригинальной музыкой и той самой атмосферой.

Последний сеанс назначен на 31 декабря — символично, как финальный аккорд года. Так что для тех, кто мечтал попасть в Хогвартс хотя бы на вечер, ноябрь и декабрь станут настоящим волшебством.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
