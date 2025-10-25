«Хочется все время полежать»: Немоляева поделилась своим способом борьбы с магнитными бурями

Светлана Немоляева давно не скрывает, что метеозависимость стала её постоянным спутником. «Возраст уже такой», — спокойно говорит актриса, не пытаясь изображать молодую студентку.
Когда магнитные бури накрывают Землю, она буквально чувствует их телом:
«Слабость начинается, хочется всё время полежать». Но даже в эти дни она выходит на сцену.
Бури против театра
Актриса признаётся: «Мне трудно в эти дни выходить на сцену». Поэтому у неё выработан собственный ритуал выживания — покой, минимум нагрузок и полное игнорирование суеты.
В день спектакля она старается не напрягаться, экономит силы и энергию, чтобы всё отдать зрителю вечером. Театр — святое.
Никаких настоек — только врач
Немоляева не из тех, кто лечится чаем с мёдом и таблетками «на глаз». «Помогает справиться врач, который меня ведёт, — он прописывает лекарства, я под наблюдением», — говорила она в беседе с «Киноафишей».