«Хочется все время полежать»: Немоляева поделилась своим способом борьбы с магнитными бурями

Опубликовано: 25 октября 2025 21:00
Немоляева
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Актриса работает всегда, игнорируя любые проблемы.

Светлана Немоляева давно не скрывает, что метеозависимость стала её постоянным спутником. «Возраст уже такой», — спокойно говорит актриса, не пытаясь изображать молодую студентку.

Когда магнитные бури накрывают Землю, она буквально чувствует их телом:

«Слабость начинается, хочется всё время полежать». Но даже в эти дни она выходит на сцену.

Бури против театра

Актриса признаётся: «Мне трудно в эти дни выходить на сцену». Поэтому у неё выработан собственный ритуал выживания — покой, минимум нагрузок и полное игнорирование суеты.

В день спектакля она старается не напрягаться, экономит силы и энергию, чтобы всё отдать зрителю вечером. Театр — святое.

Никаких настоек — только врач

Немоляева не из тех, кто лечится чаем с мёдом и таблетками «на глаз». «Помогает справиться врач, который меня ведёт, — он прописывает лекарства, я под наблюдением», — говорила она в беседе с «Киноафишей».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
