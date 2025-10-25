Попробуй Петербург на вкус: 5 блюд без корюшки и пышек, ради которых стоит задержаться в городе

Здесь едят не только корюшку и пышки — у этого города свои гастро-тараканы, странные, но чертовски вкусные. Петербург — не про устрицы и ризотто.
Он про запах жареной рыбы на набережной, про жирную шаверму в бумаге, про сахарную пыль на щеках после пышек. А если копнуть глубже — там целая коллекция блюд, которые можно попробовать только здесь. Начнем с классики, если вы вдруг с ней незнакомы, после перейдем к 5 необычным блюдам.
Корюшка
Весной её запах стоит над Невой — резкий, с огуречной нотой. Жарят прямо с хрустом, подают с пивом и картошкой. Для петербуржца — как для москвича квас.
Пышки
Жир, сахар, бумажный кулёк. Есть надо стоя, обжигаясь и смахивая пудру с пальцев. Старейшая пышечная на Большой Конюшенной — почти место паломничества.
Шаверма по-питерски
Да, шаверма, не шаурма. Мягкий лаваш, мясо, белый соус и ощущение победы над холодом. Тут ей даже памятник можно ставить.
Ленинградский рассольник
Перловка, солёные огурцы и говяжьи почки — звучит страшно, но вкус домашний, будто ешь историю. Тот самый вкус блокадного упорства.
Миноги маринованные
Редкость, но деликатес. Скользкие, как сама Нева, с кислинкой маринада. Блюдо для тех, кто не ищет лёгких впечатлений.
Выборгский крендель
Город-спутник подкинул Петербургу своё сокровище: сдобный крендель с крупной солью. К нему — кофе и туман за окном.
Гречаники
Русский ответ бургеру. Котлета из гречки с мясом или без — простая, питательная, своя.
В Петербурге еда, как и погода, непредсказуема: то солёная, то сладкая.