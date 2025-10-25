Городовой / Общество / Попробуй Петербург на вкус: 5 блюд без корюшки и пышек, ради которых стоит задержаться в городе
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Общество

Попробуй Петербург на вкус: 5 блюд без корюшки и пышек, ради которых стоит задержаться в городе

Опубликовано: 25 октября 2025 22:00
Петербургское застолье
Попробуй Петербург на вкус: 5 блюд без корюшки и пышек, ради которых стоит задержаться в городе
Фото: Городовой.ру

Открываем для себя ленинградскую гастрономию.

Здесь едят не только корюшку и пышки — у этого города свои гастро-тараканы, странные, но чертовски вкусные. Петербург — не про устрицы и ризотто.

Он про запах жареной рыбы на набережной, про жирную шаверму в бумаге, про сахарную пыль на щеках после пышек. А если копнуть глубже — там целая коллекция блюд, которые можно попробовать только здесь. Начнем с классики, если вы вдруг с ней незнакомы, после перейдем к 5 необычным блюдам.

Корюшка

Весной её запах стоит над Невой — резкий, с огуречной нотой. Жарят прямо с хрустом, подают с пивом и картошкой. Для петербуржца — как для москвича квас.

Пышки

Жир, сахар, бумажный кулёк. Есть надо стоя, обжигаясь и смахивая пудру с пальцев. Старейшая пышечная на Большой Конюшенной — почти место паломничества.

Шаверма по-питерски

Да, шаверма, не шаурма. Мягкий лаваш, мясо, белый соус и ощущение победы над холодом. Тут ей даже памятник можно ставить.

Ленинградский рассольник

Перловка, солёные огурцы и говяжьи почки — звучит страшно, но вкус домашний, будто ешь историю. Тот самый вкус блокадного упорства.

Миноги маринованные

Редкость, но деликатес. Скользкие, как сама Нева, с кислинкой маринада. Блюдо для тех, кто не ищет лёгких впечатлений.

Выборгский крендель

Город-спутник подкинул Петербургу своё сокровище: сдобный крендель с крупной солью. К нему — кофе и туман за окном.

Гречаники

Русский ответ бургеру. Котлета из гречки с мясом или без — простая, питательная, своя.

В Петербурге еда, как и погода, непредсказуема: то солёная, то сладкая.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
