Квартира Горького висит мертвым грузом: роскошные хоромы с шестью комнатами безуспешно пытаются продать

Шестикомнатная квартира Максима Горького на Кронверкском проспекте, 23, стоит на рынке уже больше года. В позапрошлом году за неё просили 75 миллионов, теперь — все 90. Но новый хозяин так и не нашёлся. Ирония в том, что жильё, где некогда кипели разговоры о будущем страны, сегодня людей не интересует.

Дом с привидением эпохи

Доходный дом 1912 года постройки — северный модерн во всей красе. В своё время сюда захаживали Ленин, Маяковский, Рерих и Бунин. Теперь — охрана, полированная дверь и агент с усталой улыбкой.

Шесть комнат, три санузла, камин, балкон с кованым ограждением. Пять окон во двор, четыре — на проспект. От метро «Горьковская» — полминуты, от истории — рукой подать.

Цена за ностальгию

Риелторы признаются: такие квартиры продаются не по квадратам, а по воспоминаниям. Но с воспоминаниями беда — они плохо конвертируются в рубли.

Покупатели хотят «элитку», а не музей революции. Коллекционеры — наоборот. Вот и висит квартира в подвешенном состоянии, между эпохами и ставками.

Призрак писателя

Говорят, в одной из спален до сих пор пахнет табаком и бумагой. Там, где Горький писал и принимал гостей, теперь висят жалюзи и ждёт новая мебель. Но, похоже, дом сам не хочет отпускать прошлое. Слишком многое тут произошло, чтобы просто превратиться в дорогие метры.