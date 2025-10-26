Городовой / Общество / Что будет, если питаться шавермой каждый день: результат может удивить, если следовать одному правилу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербуржские авто массово лишились номеров: странности в городе начались после одного указа Общество
Квартира Горького висит мертвым грузом: роскошные хоромы с шестью комнатами безуспешно пытаются продать Общество
Все еще витает дух мертвой графини: тайна настоящего Дома Пиковой дамы в Петербурге Общество
Попробуй Петербург на вкус: 5 блюд без корюшки и пышек, ради которых стоит задержаться в городе Общество
Полезный — но не всем: когда гранат с косточками может обернуться проблемами Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Что будет, если питаться шавермой каждый день: результат может удивить, если следовать одному правилу

Опубликовано: 26 октября 2025 00:00
календарь шаверм
Что будет, если питаться шавермой каждый день: результат может удивить, если следовать одному правилу
Фото: Городовой.ру

Врач разъяснил нюансы подобного питания.

Россияне давно превратили шаверму в национальное блюдо, петербуржцы возвели вокруг нее культ. Её едят утром, днём, ночью — в машине, на лавке, у метро.

Но можно ли жить на шаверме без вреда для фигуры и желудка? Диетолог Нурия Дианова утверждает: чисто технически — можно.

Правильная шаверма — не враг

По словам врача, если шаверма приготовлена из свежего мяса, с нормальной термообработкой и без жирных соусов, она может быть полноценным приёмом пищи.

«В ней выдержано правильное соотношение белков, жиров и углеводов», — объясняет Дианова. То есть, по сути, это не хуже обычного обеда. А иногда даже лучше, чем офисный бургер с газировкой.

Но не у палатки у метро

Проблема не в шаверме как таковой, а в том, где её делают. Врач предупреждает: уличные точки часто не соблюдают санитарные нормы. Отравиться там куда проще, чем потолстеть.

И если организм простит пару случайных шаверм, ежедневный рацион из лаваша и майонеза может закончиться гастритом или больничкой.

Ешь шаверму, но выбирай место с умом. Без майонезного жирного соуса, без палаток с облезлыми вывесками. И тогда это будет не фастфуд, а диетическое блюдо, способное заменить нормальный обед. Но все же лучше не налегать на нее ежедневно.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».