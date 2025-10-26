Что будет, если питаться шавермой каждый день: результат может удивить, если следовать одному правилу

Новости по теме

«Молочка» из воды, белка и жира: в Петербург попали поддельные сыр и масло

Золотые тыквы, белки и лягушки: загадочные символы на часах «Павлин» в Эрмитаже

Вам с курицей или гельминтами? Главную опасность шавермы озвучил врач

В твороге, масле и кефире из «Магнита» и «Ленты» нашли говяжий жир: чем опасна такая молочная продукция для петербуржцев

«Шаверма» или «шаурма»? Доцент СПбГУ объяснила, что на самом деле обязаны писать на петербургских вывесках

