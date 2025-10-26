Что будет, если питаться шавермой каждый день: результат может удивить, если следовать одному правилу

Россияне давно превратили шаверму в национальное блюдо, петербуржцы возвели вокруг нее культ. Её едят утром, днём, ночью — в машине, на лавке, у метро.
Но можно ли жить на шаверме без вреда для фигуры и желудка? Диетолог Нурия Дианова утверждает: чисто технически — можно.
Правильная шаверма — не враг
По словам врача, если шаверма приготовлена из свежего мяса, с нормальной термообработкой и без жирных соусов, она может быть полноценным приёмом пищи.
«В ней выдержано правильное соотношение белков, жиров и углеводов», — объясняет Дианова. То есть, по сути, это не хуже обычного обеда. А иногда даже лучше, чем офисный бургер с газировкой.
Но не у палатки у метро
Проблема не в шаверме как таковой, а в том, где её делают. Врач предупреждает: уличные точки часто не соблюдают санитарные нормы. Отравиться там куда проще, чем потолстеть.
И если организм простит пару случайных шаверм, ежедневный рацион из лаваша и майонеза может закончиться гастритом или больничкой.
Ешь шаверму, но выбирай место с умом. Без майонезного жирного соуса, без палаток с облезлыми вывесками. И тогда это будет не фастфуд, а диетическое блюдо, способное заменить нормальный обед. Но все же лучше не налегать на нее ежедневно.