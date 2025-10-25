Все еще витает дух мертвой графини: тайна настоящего Дома Пиковой дамы в Петербурге

Где находится, чем известен и бывал ли в нем Пушкин.

В центре Петербурга, на Малой Морской, стоит особняк, который выглядит как обычное здание с облупленной лепниной и очередью в поликлинику МВД. Но местные знают: это не просто дом.

Это тот самый Дом Пиковой дамы — место, где, по легенде, умерла княгиня Голицына, прототип пушкинской графини, и где её дух до сих пор бродит по коридорам.

Дом, где всё началось

Наталья Петровна Голицына — придворная Екатерины II, дама с титулом, состоянием и дурной славой. Говорили, что она знала тайну трёх выигрышных карт, будто сам дьявол подсказал ей формулу богатства.

Когда она умерла, родня рассказывала: в ночь перед смертью к ней вошёл «чёрный офицер» — тот самый, кого она когда-то обманула. Наутро её нашли мёртвой. История разлетелась по Петербургу и вскоре попала к Пушкину.

Проклятие трёх карт

Повесть «Пиковая дама» принесла Пушкину новую волну славы — и смерть через три года. Столько же прожил после премьеры своей «Пиковой дамы» и Чайковский.

Совпадение? В Петербурге в это не верят. Говорят, Голицына не простила, что её историю сделали литературной игрой.

Призрак на Малой Морской

Теперь в этом доме регистратура и очереди к терапевтам. Но старожилы клянутся: на рассвете в окнах виден женский силуэт. Белое платье, острые черты, поднятый палец — будто предупреждает, что судьба не любит тех, кто играет с картами.

Дом стоит тихо, под наблюдением камер и врачей, но атмосфера в нём другая. Тяжёлая. Как будто старуха Голицына так и не покинула своё логово — просто ждёт тех, кто всё ещё верит в тройку, семёрку и даму.