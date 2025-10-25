Петербуржские авто массово лишились номеров: странности в городе начались после одного указа

В городе снова творится что-то странное — с утра до вечера в соцсетях мелькают фото автомобилей без номеров. И не потому что их украли. Водители снимают их сами.
После введения новых тарифов на парковку петербуржцы начали действовать по принципу «нет номера — нет оплаты». Месячный абонемент теперь стоит 32 540 рублей, годовой — 352 570. И хотя чиновники обещают, что система принесёт городу 11 миллиардов рублей, жители решили, что хватит кормить паркоматы.
Город, где номера исчезают
Во дворах и на платных зонах стоят десятки машин с пустыми рамками. Камеры фиксации бесполезны — без номерного знака штраф не выпишешь.
Инспекторы нервничают, эвакуаторы крутятся вхолостую. Кто-то просто переворачивает номер вверх ногами, кто-то заворачивает его в пакет, кто-то вообще уносит домой.
В Комитете по транспорту предпочитают не комментировать, но заместитель председателя Александра Бахмутская на днях назвала цифры: платная парковка должна принести Петербургу 11 миллиардов 205 миллионов рублей. Только вот пока вместо прибыли — квест «найди номер».
Парковка как новая рулетка
Петербуржцы делятся в чатах «лайфхаками»: где камеры не видят, где можно спрятать авто под деревом или под знаком. Город превращается в гигантскую парковочную шахматную доску, где каждый ход может стоить тысячи рублей.