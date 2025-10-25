Городовой / Общество / Петербуржские авто массово лишились номеров: странности в городе начались после одного указа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что будет, если питаться шавермой каждый день: результат может удивить, если следовать одному правилу Общество
Квартира Горького висит мертвым грузом: роскошные хоромы с шестью комнатами безуспешно пытаются продать Общество
Все еще витает дух мертвой графини: тайна настоящего Дома Пиковой дамы в Петербурге Общество
Попробуй Петербург на вкус: 5 блюд без корюшки и пышек, ради которых стоит задержаться в городе Общество
Полезный — но не всем: когда гранат с косточками может обернуться проблемами Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Петербуржские авто массово лишились номеров: странности в городе начались после одного указа

Опубликовано: 25 октября 2025 23:30
автомобили в Петербурге без номеров
Петербуржские авто массово лишились номеров: странности в городе начались после одного указа
Фото: Городовой.ру

Теперь бюджет может лишиться больших средств.

В городе снова творится что-то странное — с утра до вечера в соцсетях мелькают фото автомобилей без номеров. И не потому что их украли. Водители снимают их сами.

После введения новых тарифов на парковку петербуржцы начали действовать по принципу «нет номера — нет оплаты». Месячный абонемент теперь стоит 32 540 рублей, годовой — 352 570. И хотя чиновники обещают, что система принесёт городу 11 миллиардов рублей, жители решили, что хватит кормить паркоматы.

Город, где номера исчезают

Во дворах и на платных зонах стоят десятки машин с пустыми рамками. Камеры фиксации бесполезны — без номерного знака штраф не выпишешь.

Инспекторы нервничают, эвакуаторы крутятся вхолостую. Кто-то просто переворачивает номер вверх ногами, кто-то заворачивает его в пакет, кто-то вообще уносит домой.

В Комитете по транспорту предпочитают не комментировать, но заместитель председателя Александра Бахмутская на днях назвала цифры: платная парковка должна принести Петербургу 11 миллиардов 205 миллионов рублей. Только вот пока вместо прибыли — квест «найди номер».

Парковка как новая рулетка

Петербуржцы делятся в чатах «лайфхаками»: где камеры не видят, где можно спрятать авто под деревом или под знаком. Город превращается в гигантскую парковочную шахматную доску, где каждый ход может стоить тысячи рублей.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».