Полезный — но не всем: когда гранат с косточками может обернуться проблемами

Гранат часто называют королём фруктов — он укрепляет сосуды, поднимает гемоглобин и насыщает организм антиоксидантами. Но, как оказалось, гранатовые косточки не всегда безвредны. Врачи предупреждают: у некоторых людей они способны вызвать серьёзное раздражение слизистой и даже обострить хронические болезни.
В чём польза косточек
По словам терапевта Евгении Ивановой (клиника МЕДСИ), гранат с косточками действительно полезен. В этих мелких ядрышках содержатся витамины A, E, группы B, а также железо, йод, калий, кальций и клетчатка.
Они помогают кишечнику работать стабильнее и выводят токсины. Но есть важный нюанс: косточки нужно тщательно пережёвывать. Только тогда организм сможет усвоить витамины и микроэлементы, скрытые в их плотной оболочке.
Когда гранат становится врагом
Тем не менее, предупреждает врач, гранат с косточками противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Косточки действуют как абразив — их твёрдая оболочка может травмировать слизистую. Под запретом фрукт для тех, у кого:
- гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
- колит, эрозии в пищеводе или желудке;
- геморрой и склонность к запорам;
- чувствительные дёсны или воспаления ротовой полости.
Всё зависит от меры
Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова подчёркивает: строгих противопоказаний нет — всё зависит от состояния слизистой и количества.
«Если человек здоров, то вполне можно съесть целый гранат, не беспокоясь о последствиях. Никакого вреда не будет — проверено», — отмечает врач.
Иными словами, гранат с косточками — продукт на любителя и на ответственного едока. Главное — не глотать их горстями и не испытывать желудок на прочность.