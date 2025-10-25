Городовой / Общество / Полезный — но не всем: когда гранат с косточками может обернуться проблемами
Полезный — но не всем: когда гранат с косточками может обернуться проблемами

Опубликовано: 25 октября 2025 21:30
Фото: Городовой.ру

Порой стоит пить только сок из ароматного плода.

Гранат часто называют королём фруктов — он укрепляет сосуды, поднимает гемоглобин и насыщает организм антиоксидантами. Но, как оказалось, гранатовые косточки не всегда безвредны. Врачи предупреждают: у некоторых людей они способны вызвать серьёзное раздражение слизистой и даже обострить хронические болезни.

В чём польза косточек

По словам терапевта Евгении Ивановой (клиника МЕДСИ), гранат с косточками действительно полезен. В этих мелких ядрышках содержатся витамины A, E, группы B, а также железо, йод, калий, кальций и клетчатка.

Они помогают кишечнику работать стабильнее и выводят токсины. Но есть важный нюанс: косточки нужно тщательно пережёвывать. Только тогда организм сможет усвоить витамины и микроэлементы, скрытые в их плотной оболочке.

Когда гранат становится врагом

Тем не менее, предупреждает врач, гранат с косточками противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Косточки действуют как абразив — их твёрдая оболочка может травмировать слизистую. Под запретом фрукт для тех, у кого:

  • гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
  • колит, эрозии в пищеводе или желудке;
  • геморрой и склонность к запорам;
  • чувствительные дёсны или воспаления ротовой полости.

Всё зависит от меры

Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова подчёркивает: строгих противопоказаний нет — всё зависит от состояния слизистой и количества.

«Если человек здоров, то вполне можно съесть целый гранат, не беспокоясь о последствиях. Никакого вреда не будет — проверено», — отмечает врач.

Иными словами, гранат с косточками — продукт на любителя и на ответственного едока. Главное — не глотать их горстями и не испытывать желудок на прочность.

Игорь Мустафин
