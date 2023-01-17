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Светлана Немоляева

Шоу-бизнес
Театр «Русская антреприза» им.А.Миронова - открытие юбилейного года и нового 26-го театрального сезона
В новом сезоне 2013-2014 гг. театр вступает в юбилейный театральный год. 1 ноября Санкт-Петербургскому театру «Русская антреприза» имени Андрея Ми-ронова исполнится 25 лет со дня
27 авг 2013 11:55
Шоу-бизнес
Триумф русских артистов. Лучшие из лучших награждены актерской премией«Фигаро» 8 марта 2013 года
Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра: - Когда я посмотрел состав сегодняшних лауреатов, я честно говоря, прибалдел. Потому что состав нынешних лауреатов и аудитория,
11 мар 2013 11:14
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