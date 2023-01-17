Актрисе пришлось долго отходить после неприятной ситуации.
Все дело в невнимательности.
Заслуженная артистка снова пустилась в провокационные откровения.
До того, как сняться в «Служебном романе», актриса никак не могла попасть в кино.
Актриса поделилась историей из детства.
Актриса рассказала, как поступала в театральное.
Актриса объяснила, почему этот образ был ей понятен.
Анастасия Немоляева призналась в проблеме со здоровьем.
Актриса по-прежнему скучает по покойному супругу
Актриса скорбит об ушедших за последний год коллегах
Известно, что в последнее время Анастасия Вознесенская почти не выходила из дома
По словам актрисы, ей больше нравится работать в праздники
Актриса рассказала о причинах, из-за которых пропустила прощание с коллегами
Актриса Светлана Немоляева посетила студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где раскрыла шокирующие подробности о работе в Театре имени Маяковского
23 января 19.00 Художник-сценограф: Максим Обрезков Художник по костюмам: Ольга Шагалина Балетмейстер: Олег Глушков Режиссер: Роман Самгин В ролях: Олеся Железняк, Александр
23 января в 19.00 на сцене ДК Выборгский состоится показ романа-приключения в 2х частях по пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион". Художник-сценограф: Максим
В новом сезоне 2013-2014 гг. театр вступает в юбилейный театральный год. 1 ноября Санкт-Петербургскому театру «Русская антреприза» имени Андрея Ми-ронова исполнится 25 лет со дня
На сцене Выборгскиого ДК 19 апреля (пятница) 19.00 «Пигмалион» Роман-приключение в 2-х частях по пьесе Бернарда Шоу Художник-сценограф: Максим Обрезков Художник по костюмам: Ольга
Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра: - Когда я посмотрел состав сегодняшних лауреатов, я честно говоря, прибалдел. Потому что состав нынешних лауреатов и аудитория,
6 октября исполнилось 65 лет актрисе театра им.В.Ф.Комиссаржевской, заслуженной артистке России Валентине Паниной. Валентина Панина, заслуженная артистка России, родилась 6 октября 1945 года в Омске,