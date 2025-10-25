Разочарование в кубе: экскурсия «Путешествие по закулисью» в Мариинском театре не оправдывает ожиданий

1500 рублей за билет, час времени и почти никаких фотографий — так можно коротко описать экскурсию «Путешествие по закулисью» в Мариинском театре. Турист признаётся: Петербург умеет удивлять, но здесь — не справился.
Обещали редкие маршруты и доступ к «секретным» локациям — Головинский зал под куполом, декорационный сарай, режиссёрский пульт. На деле — долгий подъём по лестницам, двадцать минут потерянного времени и минимум впечатлений.
Снимать запретили почти везде, даже когда группа оказалась в зрительном зале. Свет выключили из-за репетиции, а сцену так и не показали.
Сам подъём к залу действительно интересен — 25 метров над землёй, художники расписывают декорации прямо на полу. Но ощущение магии, ради которой и идут «за кулисы», не возникает. Ни костюмерных, ни гримёрок, ни мастерских — ничего, что дало бы почувствовать жизнь театра изнутри.
Экскурсия закончилась раньше, чем началась, оставив чувство недосказанности. Красивая история Мариинки не спасает, когда вместо атмосферы получаешь набор общедоступных фактов. Петербург заслуживает лучшего «закулисья».