Скульптура-призрак Петербурга: почему мальчика с рыбкой никто не замечает в парке Победы

Московский парк Победы задумывался ещё в конце 1930-х, но война перечеркнула начатые планы. Лишь в октябре 1945 года, когда Ленинград ещё жил следами недавней линии фронта, здесь начали новый парк — уже как символ восстановления.
Там, где раньше был глиняный карьер, архитекторы Евгений Катонин и Владимир Кирхоглани спроектировали Фонтанный пруд. Среди воды оставили крошечные островки, и один из них стал местом для двух небольших скульптур, появившихся в 1950 году.
Студенческая работа, ставшая памятником
Одна из фигур — "Мальчик, поймавший рыбку". Её автор, Маргарита Мотовилова, тогда ещё студентка училища имени Мухиной, создала композицию как учебный проект. Позднее она станет художником-конструктором детских игрушек, но именно этот бронзовый мальчик будет стоять в парке десятилетиями.
Фигура проста и ясна: ребёнок, поднявший над головой только что вытащенную рыбку. Никакого символизма — чистая радость открытия. Рядом, на том же островке, стоит "Мальчик с корабликом" Леонида Дрока — пара по замыслу и характеру.
Островок, который пережил всё
Обе скульптуры получили статус объектов культурного наследия федерального значения. И всё же во время масштабных работ 2010-х их будто обошли вниманием.
"Мальчик с корабликом" пострадал от вандалов — кисть руки с игрушечным судном утрачена. А вот "Мальчик, поймавший рыбку" уцелел. Стоит на том же камне-постаменте, как и семьдесят лет назад, — укрытый водой, ветром и невнимательностью прохожих.
Если присмотреться, фигурка на островке кажется не декоративной мелочью, а маленьким напоминанием о том времени, когда город ещё только возвращал себе мир.