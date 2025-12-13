Городовой / Город / Северная столица обошла Москву: новостройки в Петербурге дорожают быстрее
Северная столица обошла Москву: новостройки в Петербурге дорожают быстрее

Опубликовано: 13 декабря 2025 12:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

К концу декабря средняя стоимость одного квадратного метра жилья вырастет до 361 тысячи рублей.

За последние двенадцать месяцев стоимость нового жилья в Санкт-Петербурге выросла на 22 процентных пункта.

Этот показатель превышает аналогичный рост в столице, где цены увеличились на 18 процентов, сообщает РБК.

К концу года средняя цена одного квадратного метра составит примерно 361 тысячи рублей, в то время как год назад она находилась на уровне 296 тысяч рублей.

Специалисты связывают подорожание с несколькими факторами. Среди них отмечают увеличение затрат на финансирование строительства, широкое распространение рассрочек для покупателей, а также рост расходов строительных компаний и удорожание самих работ.

Помимо роста цен, фиксируется сокращение покупательской активности. За период с января по декабрь 2025 года в городе заключено около 37 тысяч договоров долевого участи, что на 15,6 процента меньше, чем в прошлом году. Этот объём спроса стал минимальным за последние пять лет.

Аналитики полагают, что в 2026 году жильё в Петербурге может подорожать ещё на 15 процентов. Средневзвешенная стоимость квадратного метра, по их оценке, приблизится к 415 тысячам рублей. Ожидается, что ключевая ставка в декабре может снизиться до 16 процентов

Автор:
Юлия Аликова
