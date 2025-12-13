Городовой / Общество / Эрмитаж подаёт в суд на посетителя: цена эффектного селфи — 847 тысяч рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Эрмитаж подаёт в суд на посетителя: цена эффектного селфи — 847 тысяч рублей

Опубликовано: 13 декабря 2025 14:00
трон
Эрмитаж подаёт в суд на посетителя: цена эффектного селфи — 847 тысяч рублей
Фото: Городовой.ру

Инцидент вызывает злобу у сотрудников.

Государственный Эрмитаж обратился в суд с требованием взыскать с петербуржца Александра Дробышева 847 329 рублей 59 копеек. Причина — серьёзное повреждение уникального исторического экспоната, трона магистра Мальтийского ордена, принадлежавшего императору Павлу I.

Инцидент произошёл 21 марта 2024 года. По данным пресс-службы судов, посетитель, игнорируя ограждение и замечание сотрудницы, проник в запретную зону, чтобы сделать селфи на троне.

Его действия носили агрессивный характер: он не только уселся на раритетное кресло конца XVIII века, но и взобрался ногами на подножную скамеечку.

Экспертная оценка зафиксировала существенный ущерб:

  • Деформацию сиденья трона.
  • Разрывы и сечения бархатной обивки на самом троне и скамье.

Трон обладает высокой исторической ценностью. Он был изготовлен в 1799–1800 годах для Павла I в период, когда российский император принял звание Великого магистра Мальтийского ордена.

Этот предмет — одна из немногих материальных связей России с этим кратким, но значимым периодом истории. С 1946 года трон является частью коллекции Эрмитажа.

Музей оценил стоимость восстановительных работ в 825 813 рублей 59 копеек. К этой сумме добавляется государственная пошлина в размере 21 516 рублей. Поскольку ответчик не отреагировал на досудебную претензию, Эрмитаж был вынужден обратиться в Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Предварительное судебное заседание назначено на 26 января 2025 года.

После инцидента мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. Этот случай вновь поднимает важные вопросы о сохранении хрупкого культурного наследия и ответственности посетителей перед историей, доверенной музеям.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью