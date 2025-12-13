Эрмитаж подаёт в суд на посетителя: цена эффектного селфи — 847 тысяч рублей

Государственный Эрмитаж обратился в суд с требованием взыскать с петербуржца Александра Дробышева 847 329 рублей 59 копеек. Причина — серьёзное повреждение уникального исторического экспоната, трона магистра Мальтийского ордена, принадлежавшего императору Павлу I.
Инцидент произошёл 21 марта 2024 года. По данным пресс-службы судов, посетитель, игнорируя ограждение и замечание сотрудницы, проник в запретную зону, чтобы сделать селфи на троне.
Его действия носили агрессивный характер: он не только уселся на раритетное кресло конца XVIII века, но и взобрался ногами на подножную скамеечку.
Экспертная оценка зафиксировала существенный ущерб:
- Деформацию сиденья трона.
- Разрывы и сечения бархатной обивки на самом троне и скамье.
Трон обладает высокой исторической ценностью. Он был изготовлен в 1799–1800 годах для Павла I в период, когда российский император принял звание Великого магистра Мальтийского ордена.
Этот предмет — одна из немногих материальных связей России с этим кратким, но значимым периодом истории. С 1946 года трон является частью коллекции Эрмитажа.
Музей оценил стоимость восстановительных работ в 825 813 рублей 59 копеек. К этой сумме добавляется государственная пошлина в размере 21 516 рублей. Поскольку ответчик не отреагировал на досудебную претензию, Эрмитаж был вынужден обратиться в Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Предварительное судебное заседание назначено на 26 января 2025 года.
После инцидента мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. Этот случай вновь поднимает важные вопросы о сохранении хрупкого культурного наследия и ответственности посетителей перед историей, доверенной музеям.