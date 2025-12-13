Городовой / Город / Ксенинский институт в Петербурге зазвучит по‑новому: кто поселится в здании после реставрации
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Ксенинский институт в Петербурге зазвучит по‑новому: кто поселится в здании после реставрации

Опубликовано: 13 декабря 2025 15:30
Ксенинский институт в Петербурге зазвучит по‑новому: кто поселится в здании после реставрации
Ксенинский институт в Петербурге зазвучит по‑новому: кто поселится в здании после реставрации
Городовой ру

Проект получил поддержку в рамках государственной программы «Строительство».

Комплекс зданий Ксенинского института в Петербурге имеет статус федерального памятника архитектуры и ожидает проведение капитальных восстановительных работ.

Проект реставрации внесён в обновлённый список мероприятий государственной программы «Строительство», сообщает «Петербургский дневник».

Таким образом, объекту предстоит масштабное обновление за счет федеральных средств.

Завершив восстановление, исторические строения переоборудуют под образовательные цели: здесь разместят музыкальную школу-интернат, связанную с Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова.

При этом архитектурные особенности и первоначальные элементы здания сохранят, чтобы остались исторические качества комплекса.

Одновременно комплекс получит важную роль в культурном и образовательном развитии города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью