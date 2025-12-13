Ксенинский институт в Петербурге зазвучит по‑новому: кто поселится в здании после реставрации

Комплекс зданий Ксенинского института в Петербурге имеет статус федерального памятника архитектуры и ожидает проведение капитальных восстановительных работ.
Проект реставрации внесён в обновлённый список мероприятий государственной программы «Строительство», сообщает «Петербургский дневник».
Таким образом, объекту предстоит масштабное обновление за счет федеральных средств.
Завершив восстановление, исторические строения переоборудуют под образовательные цели: здесь разместят музыкальную школу-интернат, связанную с Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова.
При этом архитектурные особенности и первоначальные элементы здания сохранят, чтобы остались исторические качества комплекса.
Одновременно комплекс получит важную роль в культурном и образовательном развитии города.