Праздник с занозой: ветеринар раскрыл, чем ёлка и новогодние игрушки оборачиваются для питомцев

Домашние животные часто проявляют живой интерес к настоящим елям и украшениям на них, из-за чего могут возникнуть ситуации, опасные для их здоровья и жизни. Ветеринарный врач, профессор Андрей Руденко из Росбиотеха предупредил, что кошки и собаки нередко пробуют на вкус хвою, и это способно повредить пищеварительный тракт. Он отметил, что эфирные масла и смолы в ветках могут спровоцировать отравление, вызвать раздражение желудка, а также спровоцировать аллергические или дыхательные реакции.
Особое внимание эксперт уделил воде, которая собирается в подставках для елок: она может содержать вредные микроорганизмы, остатки смол или удобрения. Если животное случайно выпьет такую воду, возможно развитие острого отравления. Питомцам также угрожают подвесные игрушки, особенно мишура, так как ее случайное проглатывание иногда приводит к непроходимости кишечника или даже внутренним травмам, поскольку выплюнуть ее животные обычно не способны.
Для уменьшения рисков Роскачество советует выбирать декор, изготовленный из материалов, которые сложнее повредить: это могут быть пластик, дерево или плотная ткань, а также более прочное стекло. От легкобьющихся украшений и мелких деталей, которые ребенок или питомец может проглотить, лучше отказаться. Таким образом, владельцам стоит заранее продумать меры предосторожности в праздничный период.