«Центр обновления Windows» в браузере? Именно на это и ловят мошенники

В Петербурге и Ленинградской области полиция зафиксировала новую схему мошенничества. Злоумышленники создают ложный «Центр обновления Windows» прямо в браузере и распространяют ссылки, сопровождающиеся поддельными предупреждениями и демонстрацией обратного отсчёта. Об этом сообщили в подразделении, занимающемся вопросами кибербезопасности.
Представители полиции настоятельно советуют не переходить по таким ссылкам и не загружать никакие файлы с якобы необходимым обновлением. Установка обновлений Windows должна происходить исключительно через встроенное меню «Параметры» — раздел «Обновление и безопасность». Также важно обращать внимание на адрес сайта и не вводить личные данные.
В ведомстве также призвали выполнять ряд простых правил:
- не переходить по ссылкам, предлагающим обновления;
- скачивать установки только через штатные средства системы;
- не устанавливать .exe и .msi с незнакомых ресурсов;
- при малейшем подозрении немедленно выключить интернет и выполнить проверку на вирусы.
Дополнили, что такие мошенничества становятся особенно частыми накануне праздничных дней.
Представитель полиции отметил:
«Не переходите по подозрительным ссылкам, не устанавливайте программы из сомнительных источников и всегда используйте проверенные способы обновления программного обеспечения»
Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют быть осторожными и следить за страницами в интернете.