«Центр обновления Windows» в браузере? Именно на это и ловят мошенники
Опубликовано: 13 декабря 2025 15:57
Злоумышленники используют поддельные уведомления с таймером и подозрительными ссылками для введения пользователей в заблуждение.

В Петербурге и Ленинградской области полиция зафиксировала новую схему мошенничества. Злоумышленники создают ложный «Центр обновления Windows» прямо в браузере и распространяют ссылки, сопровождающиеся поддельными предупреждениями и демонстрацией обратного отсчёта. Об этом сообщили в подразделении, занимающемся вопросами кибербезопасности.

Представители полиции настоятельно советуют не переходить по таким ссылкам и не загружать никакие файлы с якобы необходимым обновлением. Установка обновлений Windows должна происходить исключительно через встроенное меню «Параметры» — раздел «Обновление и безопасность». Также важно обращать внимание на адрес сайта и не вводить личные данные.

В ведомстве также призвали выполнять ряд простых правил:

  • не переходить по ссылкам, предлагающим обновления;
  • скачивать установки только через штатные средства системы;
  • не устанавливать .exe и .msi с незнакомых ресурсов;
  • при малейшем подозрении немедленно выключить интернет и выполнить проверку на вирусы.

Дополнили, что такие мошенничества становятся особенно частыми накануне праздничных дней.

Представитель полиции отметил:

«Не переходите по подозрительным ссылкам, не устанавливайте программы из сомнительных источников и всегда используйте проверенные способы обновления программного обеспечения»

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют быть осторожными и следить за страницами в интернете.

Автор:
Юлия Аликова
