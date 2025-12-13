Инопланетный гость сорвал маску: внутри межзвездного объекта нашли странное тело

Опубликованы новые снимки, которые, по мнению некоторых исследователей, могут служить косвенным подтверждением версии о внеземном происхождении загадочного объекта.

В конце ноября прибор Xtend, установленный на исследовательской платформе XRISM, выявил у межзвездного объекта 3I/ATLAS ранее не наблюдавшееся рентгеновское свечение.

Японское аэрокосмическое агентство JAXA объявило о результатах наблюдений, особо отметив уникальные параметры этого явления, сообщает 78.ru.

Межзвездные тела, появлявшиеся раньше — такие, как Оумуамуа и комета Борисова, подобных «вспышек» не демонстрировали.

Астрофизикам удалось обнаружить, что рентгеновский сигнал идет от неоднородного по форме тела, которое скрыто в облаке газа.

Его габариты пока оценивают неточно — размеры могут составлять как несколько сотен метров, так и достигать километра, а окружающее излучение распространяется в радиусе 400 тысяч километров.

Снимки марсохода Perseverance, на которых удалось запечатлеть пролетающий мимо 3I/ATLAS, также привлекли внимание ученых. На фото объект напоминает цилиндр, что вновь отсылает к внешнему облику Оумуамуа.

Обычно при взаимодействии с потоками солнечных частиц кометы могут светиться в рентгеновском диапазоне, однако в этом случае интенсивность зафиксированного излучения оказалась неожиданной даже для тех, кто относится к подобным событиям со скепсисом.

Представители японской научной команды обращают внимание на определенные элементы сигнала.

Они отмечают, что рентгеновские компоненты, связанные с углеродом, азотом и кислородом, проявляются таким образом, что их невозможно объяснить обычным фоновым излучением.

Обсуждение необычных свойств объекта возобновилось после того, как астрофизик Ави Лёб предложил рассматривать 3I/ATLAS как потенциально искусственное образование.

По словам ученого, тело, скрытое в газе, может быть не случайным межзвездным гостем, а чем-то созданным иным разумом.

Окончательные выводы, по мнению специалистов, возможны только после дополнительного исследования полученных данных.

Пока ничто не опровергло выдвинутую Лёбом гипотезу о возможном «троянском коне» пришельцев. В ближайшее время ученым предстоит ещё многое узнать об особенностях загадочного объекта.