Любовь не разгорелась — вспыхнул сарай: житель Петербурга поджёг его на участке бывшей возлюбленной

В Приозерском районе Ленинградской области был задержан мужчина, которого подозревают в умышленном поджоге. По информации от областного управления внутренних дел, 9 декабря в полицию обратилась 52-летняя жительница, которая проживает в доме № 7 на улице Софьи Ковалевской. Она сообщила, что её хозяйственная постройка, находящаяся на участке по Северной улице в СНТ «Клён» в деревне Орехово, подверглась поджогу.
С её слов, в промежутке с 12:30 до 14:15 неизвестный вскрыл замок на калитке, проник на участок и поджёг деревянное строение. Сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей, уточнили представители правоохранительных органов. По данному факту начато расследование по статье о намеренном уничтожении или повреждении чужого имущества.
Через два дня, 11 декабря, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого возле дома № 4 на улице Обручевых в Санкт-Петербурге примерно в 10 часов утра. Как выяснилось, задержанным оказался 63-летний местный житель. Было установлено, что ранее этот мужчина состоял в романтических отношениях с хозяйкой участка и совершил поджог из-за личных мотивов после окончания этих отношений.