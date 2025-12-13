Городовой / Город / Любовь не разгорелась — вспыхнул сарай: житель Петербурга поджёг его на участке бывшей возлюбленной
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Любовь не разгорелась — вспыхнул сарай: житель Петербурга поджёг его на участке бывшей возлюбленной

Опубликовано: 13 декабря 2025 15:12
www.legion-media.com
Любовь не разгорелась — вспыхнул сарай: житель Петербурга поджёг его на участке бывшей возлюбленной
Городовой ру

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге через несколько суток после происшествия.

В Приозерском районе Ленинградской области был задержан мужчина, которого подозревают в умышленном поджоге. По информации от областного управления внутренних дел, 9 декабря в полицию обратилась 52-летняя жительница, которая проживает в доме № 7 на улице Софьи Ковалевской. Она сообщила, что её хозяйственная постройка, находящаяся на участке по Северной улице в СНТ «Клён» в деревне Орехово, подверглась поджогу.

С её слов, в промежутке с 12:30 до 14:15 неизвестный вскрыл замок на калитке, проник на участок и поджёг деревянное строение. Сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей, уточнили представители правоохранительных органов. По данному факту начато расследование по статье о намеренном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Через два дня, 11 декабря, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого возле дома № 4 на улице Обручевых в Санкт-Петербурге примерно в 10 часов утра. Как выяснилось, задержанным оказался 63-летний местный житель. Было установлено, что ранее этот мужчина состоял в романтических отношениях с хозяйкой участка и совершил поджог из-за личных мотивов после окончания этих отношений.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью