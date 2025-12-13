Городовой / Общество / Вы никогда не угадаете, какой петербургский пригород самый недооцененный: годами в тени Петергофа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Вы никогда не угадаете, какой петербургский пригород самый недооцененный: годами в тени Петергофа

Опубликовано: 13 декабря 2025 15:00
Павловск
Вы никогда не угадаете, какой петербургский пригород самый недооцененный: годами в тени Петергофа
Фото: Городовой.ру

Скрытая жемчужина Ленобласти.

Всё, хватит это терпеть. Пока вы стоите в двухчасовой очереди к фонтанам, толпитесь у Янтарной комнаты или ловите ракурс у Екатерининского дворца без пятнадцати китайских туристов в кадре, кое-кто спокойно наслаждается тишиной, пространством и подлинным аристократизмом.

Без шума, пафоса и суеты. Этот кто-то посетил Павловск. И сейчас мы докажем, почему поездка сюда — не план Б, а осознанный выбор интеллигентного человека.

Забудьте всё, что вы знаете о царских резиденциях. Здесь нет оравы экскурсоводов с флажками. Есть парк размером с небольшое европейское государство (600 гектаров, если быть точным), где можно реально потеряться.

И найти, например, аллею с названием «Красный Молодец» или «Зеленая Женщина». Нет, это не шутка. Главный фокус Павловска в том, что он создан не для впечатления толпы, а для удовольствия одного-двух вдумчивых людей. Это парк для созерцания.

Вы идете по лесной тропе, и вдруг — бац! — перед вами возникает Мавзолей «Супругу-Благодетелю». Не пугайтесь, внутри пусто — это кенотаф, памятник-настроение. Таких сюрпризов здесь десятки.

Колоннада Аполлона стоит специально разрушенной: часть колонн рухнула от грозы, и их решили не восстанавливать, чтобы добавить романтики руин. Задняя стена Большого дворца — это гигантская фреска-обманка в 350 квадратов, единственная в Северной Европе.

Её создал итальянский волшебник Гонзага, чтобы обмануть ваше зрение и расширить пространство. Так что в следующий раз, когда вас потянет на «царское», задайте себе вопрос: вам нужна толпа и позолота — или тайна и возможность услышать, как шуршат под ногами настоящие осенние листья?

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью