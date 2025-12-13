Дорожных хулиганов хотят приструнить: в Госдуме предлагают ужесточить наказание

В нижнюю палату парламента был внесён проект закона, который предусматривает ужесточение наказания за противоправное поведение на транспорте. Текст инициативы размещён на официальном интернет-ресурсе Государственной думы. Предложение разработала группа депутатов, предложив дополнить первую часть 213-й статьи российского уголовного законодательства новым пунктом.
В случае принятия изменений, появится отдельная ответственность за агрессивные действия со стороны водителя или по отношению к нему во время управления транспортом. Как отмечают авторы документа, случаи проявления враждебности или вандализма могут привести к опасным последствиям на дорогах и повлечь массовые аварии, включая трагедии с пострадавшими. Это коснётся как самих водителей, так и других участников дорожного движения.
Среди возможных мер наказания за подобные деяния предусмотрены:
- штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осуждённого за период от двух до трёх лет;
- обязательные работы на срок не более 480 часов;
- исправительные работы длительностью от одного года до двух лет;
- принудительные работы сроком до пяти лет;
- лишение свободы на срок до пяти лет.