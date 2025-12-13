Городовой / Город / Дорожных хулиганов хотят приструнить: в Госдуме предлагают ужесточить наказание
Дорожных хулиганов хотят приструнить: в Госдуме предлагают ужесточить наказание

Опубликовано: 13 декабря 2025 13:31
Городовой ру

В Государственную думу внесён законопроект о дополнении первой части статьи 213 Уголовного кодекса новым признаком состава преступления.

В нижнюю палату парламента был внесён проект закона, который предусматривает ужесточение наказания за противоправное поведение на транспорте. Текст инициативы размещён на официальном интернет-ресурсе Государственной думы. Предложение разработала группа депутатов, предложив дополнить первую часть 213-й статьи российского уголовного законодательства новым пунктом.

В случае принятия изменений, появится отдельная ответственность за агрессивные действия со стороны водителя или по отношению к нему во время управления транспортом. Как отмечают авторы документа, случаи проявления враждебности или вандализма могут привести к опасным последствиям на дорогах и повлечь массовые аварии, включая трагедии с пострадавшими. Это коснётся как самих водителей, так и других участников дорожного движения.

Среди возможных мер наказания за подобные деяния предусмотрены:

  • штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осуждённого за период от двух до трёх лет;
  • обязательные работы на срок не более 480 часов;
  • исправительные работы длительностью от одного года до двух лет;
  • принудительные работы сроком до пяти лет;
  • лишение свободы на срок до пяти лет.
Юлия Аликова
Город
