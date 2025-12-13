Городовой / Город / Авиакомпании раскрыли идеальное время для покупки билетов — и момент, когда переплата неизбежна
Авиакомпании раскрыли идеальное время для покупки билетов — и момент, когда переплата неизбежна

Опубликовано: 13 декабря 2025 13:54
На стоимость авиабилетов влияют как сезонные колебания, так и срок приобретения билета.

Авиабилеты, приобретённые заранее и на даты во вторник либо среду, обходятся путешественникам дешевле всего. Об этом сообщили представители российских авиационных компаний. Они отметили, что стоимость перелётов формируется с учётом текущего спроса, который изменяется в режиме реального времени.

В S7 пояснили, что цены снижаются в периоды, когда спрос на авиаперелёты минимален. Наибольшую экономию можно получить, выбрав рейсы на будни, в первую очередь на вторник или среду. Также советуют избегать вылетов в пятницу и воскресенье, когда билеты, как правило, стоят дороже.

Помимо этого, на стоимость билетов влияет время вылета — перелёты рано утром или поздно вечером могут стоить дешевле, чем дневные рейсы. Представитель Smartavia обратил внимание, что на формирование цен также оказывают влияние такие факторы, как сезон года и срок до даты отправления. Дополнительно повышенному спросу сопутствует и рост цен, особенно в разгар сезона отпусков.

Акционные предложения и распродажи оказываются важными инструментами экономии для пассажиров. Путешественникам советуют следить за обновлениями авиакомпаний в соцсетях и использовать различные технические решения для поиска наиболее выгодных вариантов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
