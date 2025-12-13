Сколько заплатят по больничному в 2026‑м: в Госдуме озвучили новый потолок выплат

Новости по теме

Зарплаты растут, но разрыв не уменьшается: разница в выплатах среди петербуржцев достигает почти 250 тысяч рублей

Перейти

Зарплата и премия под контролем: что делать, если работодатель задерживает или сокращает выплаты

Перейти

Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

Перейти

Пособие по безработице в России проиндексируют: с февраля выплата станет приличной

Перейти

Получат в два раза больше: петербуржцам сообщили о выплате зарплаты за новогодние праздники

Перейти