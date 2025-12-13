Городовой / Город / Сколько заплатят по больничному в 2026‑м: в Госдуме озвучили новый потолок выплат
Опубликовано: 13 декабря 2025 12:54
В 2025 году установленный показатель составляет чуть более 172 тысяч рублей в месяц.

С начала 2026 года максимальный размер выплат по больничному листу составит более 207 тысяч рублей в месяц. Такое изменение подтвердили представители Госдумы, подчеркнув увеличение по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году эта сумма немного превышала 172 тысячи рублей ежемесячно.

По словам Светланы Бессараб, депутата комитета по вопросам труда и социальной политики, размер пособия зависит как от среднего заработка, так и от трудового стажа. При стаже свыше полугода, но не более пяти лет, выплаты составляют 60% средней зарплаты. Если работник трудится от пяти до восьми лет, пособие возрастает до 80%.

Те, чей трудовой стаж превышает восемь лет, получают пособие, равное средней заработной плате, но не выше установленного максимума. Такой же порядок действует и для родителей, ухаживающих за детьми младше семи лет в случае болезни — им также полагается 100% заработной платы, рассчитанной исходя из среднедневного дохода, но не более 207 тысяч рублей со следующего года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
