Сколько заплатят по больничному в 2026‑м: в Госдуме озвучили новый потолок выплат

С начала 2026 года максимальный размер выплат по больничному листу составит более 207 тысяч рублей в месяц. Такое изменение подтвердили представители Госдумы, подчеркнув увеличение по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году эта сумма немного превышала 172 тысячи рублей ежемесячно.
По словам Светланы Бессараб, депутата комитета по вопросам труда и социальной политики, размер пособия зависит как от среднего заработка, так и от трудового стажа. При стаже свыше полугода, но не более пяти лет, выплаты составляют 60% средней зарплаты. Если работник трудится от пяти до восьми лет, пособие возрастает до 80%.
Те, чей трудовой стаж превышает восемь лет, получают пособие, равное средней заработной плате, но не выше установленного максимума. Такой же порядок действует и для родителей, ухаживающих за детьми младше семи лет в случае болезни — им также полагается 100% заработной платы, рассчитанной исходя из среднедневного дохода, но не более 207 тысяч рублей со следующего года.