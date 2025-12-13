Городовой / Город / Кому «гонконгский» грипп опаснее всего: врач‑эпидемиолог назвал группы риска — проверьте, нет ли вас в списке
Кому «гонконгский» грипп опаснее всего: врач‑эпидемиолог назвал группы риска — проверьте, нет ли вас в списке

Опубликовано: 13 декабря 2025 14:18
www.legion-media.com
Городовой ру

Эксперты заявили, что появление вируса в России не стало неожиданностью и соответствовало их прогнозам.

Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко сообщил, что гражданам России не следует испытывать тревогу по поводу гонконгского гриппа. Он подчеркнул, что данный вирус представляет серьезную опасность в основном для людей из уязвимых групп — например, страдающих хроническими болезнями легких, сердца и эндокринной системы. Онищенко отметил:

«Не стоит бояться… Сказать, что каждый год, когда идет эпидемический подъем, что не бывает смертельных случаев, нельзя — это, к сожалению, бывает. Как правило, это у людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной системы».

Информация о двух смертях от гонконгского гриппа в Дагестане ранее появилась в новостях. Возникновение этого вируса на территории России академик назвал ожидаемым и вполне объяснимым событием. Ключевой инфоповод — появление случаев смертельного исхода — вызвал дискуссии по вопросам защиты людей, относящихся к группе риска.

В то же время глава Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач Анна Попова объявила, что в Санкт-Петербурге ситуация с гриппом близка к эпидемии. Однако на данный момент цифры заболеваемости не превышают эпидемический порог. Опасения по поводу распространения вируса касаются преимущественно городов с высокой плотностью населения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
