Городовой / Город / Тихие праздники: в Госдуме предложили забыть про рекламные обзвоны и звонки коллекторов во время новогодних выходных
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Тихие праздники: в Госдуме предложили забыть про рекламные обзвоны и звонки коллекторов во время новогодних выходных

Опубликовано: 13 декабря 2025 10:45
Тихие праздники: в Госдуме предложили забыть про рекламные обзвоны и звонки коллекторов во время новогодних выходных
Тихие праздники: в Госдуме предложили забыть про рекламные обзвоны и звонки коллекторов во время новогодних выходных
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Депутаты напомнили, что по закону праздничные дни считаются обычными выходными.

Депутаты Государственной думы от объединения «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачёв и Владимир Плякин обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с инициативой о полном запрете рекламных звонков и телефонных обращений коллекторов в праздничные дни, передаёт ТАСС.

В своём письме парламентарии отмечают, что сейчас по закону праздничные дни приравниваются к выходным, и звонки от коллекторских организаций разрешены с 9 до 20 часов.

Они обращают внимание на то, что нормы о запрете рекламы по телефону в такие дни отсутствуют.

«Предлагаем рассмотреть возможность введения полного законодательного запрета на осуществление непосредственного взаимодействия с должниками (телефонные переговоры, личные встречи) и распространение рекламы посредством телефонных звонков в официальные нерабочие праздничные дни», — говорится в обращении депутатов.

Напомним, недавно в Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью