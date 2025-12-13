Тихие праздники: в Госдуме предложили забыть про рекламные обзвоны и звонки коллекторов во время новогодних выходных

Депутаты Государственной думы от объединения «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачёв и Владимир Плякин обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с инициативой о полном запрете рекламных звонков и телефонных обращений коллекторов в праздничные дни, передаёт ТАСС.
В своём письме парламентарии отмечают, что сейчас по закону праздничные дни приравниваются к выходным, и звонки от коллекторских организаций разрешены с 9 до 20 часов.
Они обращают внимание на то, что нормы о запрете рекламы по телефону в такие дни отсутствуют.
«Предлагаем рассмотреть возможность введения полного законодательного запрета на осуществление непосредственного взаимодействия с должниками (телефонные переговоры, личные встречи) и распространение рекламы посредством телефонных звонков в официальные нерабочие праздничные дни», — говорится в обращении депутатов.
Напомним, недавно в Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов.