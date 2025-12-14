Дом, который спасал блокадный Петербург: почему его всё ещё пытаются стереть с карты

Его стены помнят тех, кто выживал здесь благодаря "витаминной аптеке".

На Васильевском острове, среди многоэтажных новостроек и оставшихся от фабричных корпусов пустырей, стоит дом, которого… могло уже не быть.

С виду — старый серый особняк с мезонином, такие легко не замечать.

Но этот дом — один из последних деревянных особняков исторического Петербурга и один из блокадных адресов, где в годы войны работала "витаминная аптека", спасавшая горожан от авитаминоза.

Дом, который старше своих документов

Точная дата постройки особняка неизвестна — он появился ещё в первой половине XIX века, когда здесь тянулась усадьба с деревянными жилыми домами и садом. В середине века здание перестраивал архитектор Н. П. Гребёнка, а спустя полвека — вновь, теперь уже под руководством В. С. Карповича.

Именно Карпович придал дому тот облик, который мы видим сегодня: аккуратный мезонин, резные детали, и главное — майоликовые панно и медальон работы мастерской П. К. Ваулина. Эти панно позже снимут и увезут в музей, спасая от разрушения.

К концу XIX века участок купили братья Брёмме — владельцы фабрики эфирных масел, эссенций и красителей, известной на всю Россию.

Фабрика исчезла — особняк выжил

В 1890-х рядом вырастут кирпичные корпуса фабрики "Братья Брёмме", но из всего комплекса до наших дней доживёт только деревянный дом.

После революции фабрика станет "Фруктовым ароматом", затем химическим предприятием "Политкаторжанин", а в 1930-е — Ленинградским витаминным заводом № 1.

Именно тогда начнётся самая важная глава его истории.

Витаминная аптека: как деревянный дом спасал город

В первые месяцы блокады врачи поняли: город ждёт не только голод, но и массовые авитаминозы. Без витамина С — начнётся цинга, не будет витамина А — куриная слепота накроет фронт, а без витаминов группы B — посыплются неврологические заболевания.

Поэтому химики всего города, под руководством Алексея Беззубова, создают уникальную программу: добывать витамины из всего, что ещё возможно переработать.

А в особняке Брёмме открывают пункт выдачи витаминов, который ленинградцы прозвали "витаминной аптекой".

Здесь выдавали:

хвойные настои (витамин C),

дрожжи из древесины (группа B),

вытяжки из купыря, крапивы, борщевика (витамин A),

никотиновую кислоту из табачной пыли (витамин PP).

Сотрудникам завода приходилось работать в нечеловеческих условиях: воду они носили из Невы, отапливали дом собственными силами, а жить оставались прямо в особняке — он лучше держал тепло, чем холодные фабричные корпуса.

Судьба особняка

После войны: забытый дом, который выжил наперекор. Фабрику после войны восстановили, а затем расформировали. Корпуса разрушили в 2006 году. Особняк остался один — покосившийся, отсыревший, с утраченной майоликой и прогнившими стенами.

Несколько раз особняк собирались снести или "встроить" в новые дома, но этому помешали охранный статус и настойчивость горожан. Сейчас здание обещают восстановить — с разборкой, укреплением и сборкой заново.

Сегодня особняк всё ещё стоит — потрёпанный, но живой. И для Петербурга он важен не меньше, чем многие узнаваемые памятники.