Миллионы на пенсии: жительница Комендантского проспекта отдала мошеннику почти 14,5 млн рублей
Миллионы на пенсии: жительница Комендантского проспекта отдала мошеннику почти 14,5 млн рублей

Опубликовано: 14 декабря 2025 15:51
Мошенники, обманом убедив пожилую женщину в необходимости замены домофона, завладели её сбережениями, которые она передала курьеру.

В Санкт-Петербурге полицейские заняты поиском злоумышленников, которые обманули жительницу Комендантского проспекта на сумму, близкую к 14,5 миллионам рублей. В региональном управлении МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела о хищении. Инцидент произошёл с 61-летней женщиной в период с 18 августа по 26 ноября.

Пожилой женщине неоднократно звонили неизвестные и представлялись сотрудниками разных организаций. Под предлогом необходимости заменить домофон её убедили передать свои накопления человеку, который будто бы пришёл помочь. Курьер мошенников забирал деньги по частям, и всего пострадавшая передала более 14,4 миллиона рублей.

Обнаружив обман, женщина обратилась к правоохранителям в минувший день. В настоящее время полиция ищет людей, которые могут быть причастны к этой афере. Оперативные мероприятия продолжаются.

Юлия Аликова
Город
