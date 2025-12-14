Миллионы на пенсии: жительница Комендантского проспекта отдала мошеннику почти 14,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге полицейские заняты поиском злоумышленников, которые обманули жительницу Комендантского проспекта на сумму, близкую к 14,5 миллионам рублей. В региональном управлении МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела о хищении. Инцидент произошёл с 61-летней женщиной в период с 18 августа по 26 ноября.
Пожилой женщине неоднократно звонили неизвестные и представлялись сотрудниками разных организаций. Под предлогом необходимости заменить домофон её убедили передать свои накопления человеку, который будто бы пришёл помочь. Курьер мошенников забирал деньги по частям, и всего пострадавшая передала более 14,4 миллиона рублей.
Обнаружив обман, женщина обратилась к правоохранителям в минувший день. В настоящее время полиция ищет людей, которые могут быть причастны к этой афере. Оперативные мероприятия продолжаются.