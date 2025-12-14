Городовой / Город / Пьяного лихача без прав поймали в Петербурге — и тут выяснилось: он ехал на угнанной машине
Пьяного лихача без прав поймали в Петербурге — и тут выяснилось: он ехал на угнанной машине

Опубликовано: 14 декабря 2025 15:36
globallookpress.com
Пьяного лихача без прав поймали в Петербурге — и тут выяснилось: он ехал на угнанной машине
Городовой ру

Власти рассматривают возможность возбудить уголовное дело по данному вопросу.

В ночное время в одном из районов Санкт-Петербурга экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль Land Rover для проверки. За рулём оказался молодой мужчина двадцати четырёх лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав. Нарушителя доставили в отделение полиции, оформили административное правонарушение, а машину эвакуировали на стоянку для задержанного транспорта.

Позднее в правоохранительные органы обратился житель этого же района и сообщил о пропаже принадлежащего ему Land Rover, оценённого свыше 1,6 миллиона рублей. Выяснилось, что именно этот автомобиль был задержан ранее с нетрезвым молодым человеком за рулём. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного за неправомерное завладение транспортным средством.

В пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу подтвердили происшествие и уточнили детали задержания. Нарушителю грозит уголовная ответственность в связи с угоном автомобиля.

Автор:
Юлия Аликова
Город
