Пьяного лихача без прав поймали в Петербурге — и тут выяснилось: он ехал на угнанной машине

В ночное время в одном из районов Санкт-Петербурга экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль Land Rover для проверки. За рулём оказался молодой мужчина двадцати четырёх лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав. Нарушителя доставили в отделение полиции, оформили административное правонарушение, а машину эвакуировали на стоянку для задержанного транспорта.
Позднее в правоохранительные органы обратился житель этого же района и сообщил о пропаже принадлежащего ему Land Rover, оценённого свыше 1,6 миллиона рублей. Выяснилось, что именно этот автомобиль был задержан ранее с нетрезвым молодым человеком за рулём. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного за неправомерное завладение транспортным средством.
В пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу подтвердили происшествие и уточнили детали задержания. Нарушителю грозит уголовная ответственность в связи с угоном автомобиля.