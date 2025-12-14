Странный знак на часовне у Спаса на Крови в Петербурге: что он делает на месте креста?

Мало кто замечает, что эта маленькая постройка сохранила редкую деталь старой традиции.

Если пройти вдоль канала Грибоедова к Спасу на Крови, взгляд обязательно зацепится за небольшую кирпичную часовню сбоку. Она выглядит скромной на фоне храма-мозаики, но уже больше ста лет прячет на куполе деталь, которую замечают единицы.

Там нет креста.

Вместо него — странный знак в круге: будто декоративная решётка, будто эмблема неизвестного ордена. На деле это один из самых древних христианских символов — и история его появления в Петербурге стоит отдельного рассказа.

Памятник, которого почти не было в проекте

В первоначальном замысле Спаса на Крови архитектора Парланда часовни не существовало. Идея отдать угол ансамбля под маленькую ризницу пришла позже — после того как стало ясно, сколько даров получит храм в память об Александре II.

Ещё раньше, в проекте архимандрита Игнатия 1883 года, угловых башенок было две, но в утверждённой версии осталась одна отдельностоящая часовня. Её построили в 1907 году, а освятили весной 1908-го — во имя Иверской иконы Божией Матери.

Часовня предназначалась для хранения драгоценных икон, вкладов и архивных материалов строительства — своего рода маленький сейф, вынесенный наружу от главного здания.

Что за знак на куполе?

Главная интрига — наверху. Часовню венчает не крест, а хризма.

Это не украшение и не "стилизованный крест", как иногда пишут в интернете. Это — древний символ Христа, который использовали христиане задолго до появления привычных куполов.

Хризма состоит из четырёх элементов, вписанных в круг:

Χ (хи) и Ρ (ро) — первые буквы имени Христа по-гречески (ΧΡΙΣΤΟΣ);

Α (альфа) и Ω (омега) — начало и конец всего сущего, один из библейских титулов Бога.

Именно такая композиция венчала многие раннехристианские храмы в Восточной Европе, на Балканах и в Малой Азии. Для Петербурга начала XX века этот выбор был неожиданным — и потому особенно выразительным.

Кстати, первоначальная хризма была утрачена в советские годы. Текущая — точная реконструкция по архивным фотографиям 2005 года.

Убранство — когда миниатюра не менее роскошна, чем собор

Хотя часовня совсем небольшая, архитектурные детали в ней исполнены в той же манере, что и весь Спас на Крови.

кирпич сложного рисунка,

цветные изразцы,

мозаичные иконы (часть была утрачена, но некоторые восстановили),

восьмериковый купол с уменьшенным шатром.

Над входом сегодня можно увидеть мозаичное изображение Спаса Нерукотворного, восстановленное в ходе реставрации 1996 года.

Как часовня пережила XX век

После революции часовня потеряла своё назначение.

Её использовали как склад и хозяйственное помещение — интерьер и элементы отделки пострадали, мозаичная Иверская икона была утрачена, а хризма исчезла полностью.

Возрождение началось после возвращения Спаса на Крови церкви в 1990-х. Часовню реставрировали, и в 2005 году она впервые за почти век вновь обрела свой символ на куполе.

Сегодня она используется как часть выставочного пространства Спаса на Крови — и одновременно остаётся одним из самых незаметных, но удивительных элементов ансамбля.