Над Невой сгущаются тучи: в понедельник петербуржцев ждёт ухудшение погоды

В Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидается перемена погоды. Пресс-служба МЧС информирует, что завтра горожанам стоит готовиться к осадкам в виде снега, мокрого снега и дождя. На проезжей части возможны участки с гололёдом.
Ранее в северной столице отмечалась оттепель и солнечные дни, однако метеорологи прогнозируют возвращение морозов и ледяных осадков. Сегодня температура воздуха снизится и ночью составит от минус пяти до минус семи градусов.
В понедельник ночью ожидается понижение температуры до минус шести — минус восьми градусов, днем она повысится и будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса.