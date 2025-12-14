Их боялись, ненавидели и ругали, а теперь эти здания — главные достопримечательности Петербурга

История архитектуры Петербурга полна примеров, когда новые здания сначала вызывали недовольство, но со временем становились любимыми городскими достопримечательностями.
Рассмотрим несколько таких спорных объектов — от высотного Лахта-центра до сказочного ТЦ «Питерлэнд».
Лахта-центр — неожиданный символ города
Когда в Петербурге начали строить Лахта-центр, местные жители с тревогой следили за процессом. Опасения рушить исторические виды и риски исключения города из списка ЮНЕСКО так и не подтвердились.
Но серьёзные споры вызвали изменения в Лахтах и Ольгино — районы превратились в элитные кварталы, что не понравилось некоторым жителям.
Особое беспокойство вызвала трагедия с перелетными птицами — пернатые часто сталкивались с большим стеклянным фасадом.
«Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" как только не называют — и "кукурузиной", и "нефте-газовой иглой"», — вспоминают горожане.
По словам петербуржцев, башня «выглядела как случайно залетевший инопланетянин». Сейчас же её называют «грациозным и величественным зданием», которое видимо «практически с любой точки мегаполиса».
Подсветка в вечернее время превращает комплекс в один из символов города.
«Новая Голландия» — минимализм с характером
Реконструкция исторического острова XVIII века вызвала споры. Критики утверждали, что «чистый бетон убил дух места». Но постепенно Петербург принял новую концепцию.
«Зимой — самая красивая елка города, летом — зеленые газоны, по которым можно ходить», — делятся жители.
«Красота, чистота, масса мест для отдыха, бесплатный вход и множество кафе», — перечисляют поклонники «Новой Голландии».
«Питерлэнд» — сказочный замок среди индустриальной истории
Торговый центр в виде розового замка с витражами и башнями из сказки «Disney» на заводском месте сначала вызывал недоумение. Местные сравнивали его с «Авророй», которую хотелось спрятать рядом.
Сейчас «Питерлэнд» называют «лучшим торговым центром для досуга», где «развлечений больше, чем в любом другом». Его инфраструктура включает аквапарк, картинг, футбольный центр, аэротрубу, верёвочный парк и лазертаг.
«Здесь и за день не обойти всё», — отмечают посетители.
Раскинувшись на берегу Финского залива, центр подарил возможность наслаждаться видами на Зенит арену, мост и Газпром башню — самый высокий небоскрёб Европы.
От конфликта до любви
Сегодня эти объекты привлекают туристов и жителей города.
Толпы желающих попасть на смотровую площадку Лахта-центра быстро распродают билеты. Чтобы спасти птиц, орнитологи предложили яркую подсветку — «чтобы пернатые видели здание заранее».
От народной ненависти и страхов — к признанию и гордости — так менялось отношение к архитектурным новинкам Петербурга.