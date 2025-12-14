Городовой / Город / Стоп, жирок: манул Шу из Ленинградского зоопарка достиг сезонного пика веса — зажировка завершена
Стоп, жирок: манул Шу из Ленинградского зоопарка достиг сезонного пика веса — зажировка завершена

Опубликовано: 14 декабря 2025 18:38
Городовой ру

В холодное время года питательные вещества из кормов направляются на образование жировых запасов.

В Ленинградском зоопарке сообщили, что манул по кличке Шу завершил период набора массы, достигнув максимального веса для этого времени года. Такое состояние характерно для подготовки этих животных к зиме. Именно в этот сезон организм манула начинает запасать жир, чтобы пережить холодные месяцы.

В зоопарке уточнили, что заметное округление зверя связано не только с увеличением объёма жировых отложений, но и с особенностями меха. По словам представителей учреждения:

— Но пусть пухлость этих невероятно обаятельных котов вас не обманывает! «Шаровидность» манулов зимой, в первую очередь, связана с густотой меха. На одном квадратном сантиметре кожи спины манула растёт около 9000 шерстинок, — отметили в зоопарке.

В дикой природе манул сталкивается с тяжёлыми условиями. Зимой в горных районах температура может падать до минус пятидесяти, а добыча становится труднодоступной или вовсе исчезает под снегом. Масса тела помогает животному успешно переживать такие периоды.

Эволюция позволила манулам развить эффективные методы выживания в суровом климате, заметно отличающиеся от привычных домашних кошек.

Автор:
Юлия Аликова
Город
