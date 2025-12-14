Городовой / Город / Кто прячется во дворе дома на Пяти углах? Петербуржцы называют его самым неожиданным «жильцом» района
Кто прячется во дворе дома на Пяти углах? Петербуржцы называют его самым неожиданным «жильцом» района

Опубликовано: 14 декабря 2025 15:15
Дом с башенкой
Кто прячется во дворе дома на Пяти углах? Петербуржцы называют его самым неожиданным «жильцом» района
Городовой ру

Одним взглядом этот двор ничем не отличается от десятков вокруг — пока не поднимешь глаза вверх.

На перекрёстке «Пяти углов» стоит доходный дом с башенкой — бывшее владение антиквара Ш. З. Иоффа. Дом известен тем, что здесь работали магазины, а жилых квартир было всего шесть — редкость для такого крупного здания. Но ещё более необычным оказался двор-колодец: его треугольная форма с мягко закруглёнными углами действительно напоминает голову кота.

Никаких скульптур, мозаик или художественных акцентов здесь нет — весь "котик" получился сам по себе, как эффект, возникший из планировки стен, углов и проходов. Так появилось народное название, которое прочно закрепилось за двором.

Почему он таким стал

Доходные дома начала XX века часто имели сложную конфигурацию: застройщики стремились максимально использовать участок, вписывая здание в любую форму квартала. В результате возникали дворы-треугольники, дворы-трапеции и дворы-коридоры.

Дом на Рубинштейна, 40/11 — как раз пример такого рационального проектирования. Архитектура не ставила себе задачей создать милый силуэт, но петербуржцы прочитали в очертаниях знакомый образ — и он оказался настолько точным, что прозвище пережило десятилетия.

Один из самых фотогеничных колодцев

Из-за закрытого двора вход сюда возможен только "по удаче": нужно дождаться, пока кто-то войдёт или выйдет. Возможно, поэтому двор-котик стал чем-то вроде маленького секретного места — открывается не каждому, но запоминается сразу.

Внутри — строгие стены, окна старого доходного дома и узкое небо между ними. Ничего лишнего, но план двора читается мгновенно: два угла словно намечают ушки, а третий — мягко вытянутую мордочку.

Петербургская деталь, которая живёт своим именем

Двор-котик — ещё один пример того, как петербуржцы охотно "одомашнивают" городскую среду. Иногда это происходит благодаря фасадам, иногда — через скульптуры. А иногда достаточно одной геометрии, чтобы увидеть во дворе что-то живое.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
