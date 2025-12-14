Кто прячется во дворе дома на Пяти углах? Петербуржцы называют его самым неожиданным «жильцом» района

На перекрёстке «Пяти углов» стоит доходный дом с башенкой — бывшее владение антиквара Ш. З. Иоффа. Дом известен тем, что здесь работали магазины, а жилых квартир было всего шесть — редкость для такого крупного здания. Но ещё более необычным оказался двор-колодец: его треугольная форма с мягко закруглёнными углами действительно напоминает голову кота.
Никаких скульптур, мозаик или художественных акцентов здесь нет — весь "котик" получился сам по себе, как эффект, возникший из планировки стен, углов и проходов. Так появилось народное название, которое прочно закрепилось за двором.
Почему он таким стал
Доходные дома начала XX века часто имели сложную конфигурацию: застройщики стремились максимально использовать участок, вписывая здание в любую форму квартала. В результате возникали дворы-треугольники, дворы-трапеции и дворы-коридоры.
Дом на Рубинштейна, 40/11 — как раз пример такого рационального проектирования. Архитектура не ставила себе задачей создать милый силуэт, но петербуржцы прочитали в очертаниях знакомый образ — и он оказался настолько точным, что прозвище пережило десятилетия.
Один из самых фотогеничных колодцев
Из-за закрытого двора вход сюда возможен только "по удаче": нужно дождаться, пока кто-то войдёт или выйдет. Возможно, поэтому двор-котик стал чем-то вроде маленького секретного места — открывается не каждому, но запоминается сразу.
Внутри — строгие стены, окна старого доходного дома и узкое небо между ними. Ничего лишнего, но план двора читается мгновенно: два угла словно намечают ушки, а третий — мягко вытянутую мордочку.
Петербургская деталь, которая живёт своим именем
Двор-котик — ещё один пример того, как петербуржцы охотно "одомашнивают" городскую среду. Иногда это происходит благодаря фасадам, иногда — через скульптуры. А иногда достаточно одной геометрии, чтобы увидеть во дворе что-то живое.