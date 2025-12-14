Городовой / Город / Кошки любят не так, как вы думали: зоопсихолог раскрыла тайну их привязанности
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты Общество
Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу Город
Классический советский пышный омлет из столовой: как повторить рецепт, чтобы поднялся и не опадал Общество
Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова Город
Храм, построенный к 300-летию Романовых, спрятан под Петербургом — и выглядит как деревянный терем Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Кошки любят не так, как вы думали: зоопсихолог раскрыла тайну их привязанности

Опубликовано: 14 декабря 2025 21:42
globallookpress.com
Кошки любят не так, как вы думали: зоопсихолог раскрыла тайну их привязанности
Городовой ру

Учёные выяснили, что домашние кошки обычно выбирают среди членов семьи одного основного человека и одного дополнительного.

Зоопсихолог Евгения Соннова в беседе с корреспондентом «МК в Питере» затронула особенности поведения домашних кошек и их отношение к людям, с которыми они живут. Ключевая особенность характера этих животных заключается в формировании у них своеобразной социальной иерархии в человеческой семье. Привязанность питомца строится прежде всего на социальной выгоде.

Соннова пояснила, что кошки обычно выбирают того, кто чаще уделяет им внимание: предоставляет пищу, заботится о личных границах животного, разговаривает спокойно и ведёт себя предсказуемо. Таким образом, выбор хозяина обусловлен не столько эмоциональной тягой, сколько поиском комфорта. Она отметила:

«Это не показатель истинной любви, а скорее проявление внутреннего комфорта и расчёта питомца».

Если человек, которому кошка доверяет больше других, по каким-либо причинам перестает удовлетворять её основные потребности, животное способно переключить внимание на другого члена семьи. Приоритетами для питомца остаются прежде всего еда и чувство безопасности. По словам специалиста, подобное поведение не следует расценивать как проявление привязанности, это, скорее, осознанный выбор для собственного удобства.

Таким образом, существующий в доме «любимый» хозяин в представлении кошки — это вовсе не объект глубокой симпатии, а результат её прагматичного расчёта и стремления к максимально комфортным условиям. Соннова подчёркивает, что животные интуитивно определяют, кто из людей способен в большей степени удовлетворить их повседневные потребности. В этом и проявляется их способность к социальной манипуляции.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью