Кошки любят не так, как вы думали: зоопсихолог раскрыла тайну их привязанности

Зоопсихолог Евгения Соннова в беседе с корреспондентом «МК в Питере» затронула особенности поведения домашних кошек и их отношение к людям, с которыми они живут. Ключевая особенность характера этих животных заключается в формировании у них своеобразной социальной иерархии в человеческой семье. Привязанность питомца строится прежде всего на социальной выгоде.
Соннова пояснила, что кошки обычно выбирают того, кто чаще уделяет им внимание: предоставляет пищу, заботится о личных границах животного, разговаривает спокойно и ведёт себя предсказуемо. Таким образом, выбор хозяина обусловлен не столько эмоциональной тягой, сколько поиском комфорта. Она отметила:
«Это не показатель истинной любви, а скорее проявление внутреннего комфорта и расчёта питомца».
Если человек, которому кошка доверяет больше других, по каким-либо причинам перестает удовлетворять её основные потребности, животное способно переключить внимание на другого члена семьи. Приоритетами для питомца остаются прежде всего еда и чувство безопасности. По словам специалиста, подобное поведение не следует расценивать как проявление привязанности, это, скорее, осознанный выбор для собственного удобства.
Таким образом, существующий в доме «любимый» хозяин в представлении кошки — это вовсе не объект глубокой симпатии, а результат её прагматичного расчёта и стремления к максимально комфортным условиям. Соннова подчёркивает, что животные интуитивно определяют, кто из людей способен в большей степени удовлетворить их повседневные потребности. В этом и проявляется их способность к социальной манипуляции.