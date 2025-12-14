В Петербурге есть часы, которые показывают сразу сутки — по ним когда-то сверяли весь город

На Московском проспекте, 19, на территории ВНИИ метрологии имени Менделеева, стоит башня, которая легко теряется за фасадами старого комплекса. Её проект появился в начале XX века: именно Дмитрий Иванович Менделеев предложил создать специальное помещение для эталонного часового механизма — максимально защищённое от вибраций, перепадов температуры и случайных внешних воздействий.
В этой башне должны были разместиться не только часы, но и небольшая астрономическая обсерватория, а также оборудование для точных физико-метрологических измерений. По сути, это было задумано как своеобразное "сердце времени" будущего института.
Почему один циферблат — 24-часовой
Башенные часы изготовили специалисты немецкой фирмы "Нейгер и сыновья". На башне установили три циферблата, но один из них сделали необычным — с 24-часовой разметкой.
Такое деление позволяло считывать время в пределах суток без повторения круга. Это было важно для задач метрологии, где точность и непрерывность отсчёта играли центральную роль.
Часы работали не только для демонстрации. Каждые двенадцать часов механизм подавал сигналы в лаборатории Главной палаты мер и весов, а затем — по бронированному кабелю — на другие городские часы: в Зимний дворец, в Главный штаб, в Министерство финансов. Башня служила звеном в цепочке синхронизации официального времени.
Механизм, который продолжает идти
С течением времени эталонная функция для этих часов перестала быть актуальной, но сам механизм продолжает работать. В 1960-е его перевели на электрический привод, сохранив принципиальную конструкцию и циферблаты.
Сегодня башня остаётся объектом института и открыта только по согласованию. Во время экскурсий можно увидеть как 24-часовой циферблат, так и внутренний механизм, который более ста лет работает в одном и том же режиме.
Деталь, которую легко пропустить
Тысячи людей проезжают по Московскому проспекту, даже не подозревая, что за круглым куполом скрываются одни из самых необычных часов Петербурга — часы, которые показывают сутки целиком и продолжают идти в здании, придуманном самим Менделеевым.