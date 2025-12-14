Где горожанам скучно: названы районы Петербурга, где развлечений меньше, чем в деревне

Петербургский баттл за скуку: где развлечений меньше всего?

В жарком соревновании в соцсетях, организованном с целью выявить наименее подходящий для развлечений район Санкт-Петербурга, участвовали все восемнадцать административных единиц города.

Для объективности применялась система оценки по четырем ключевым позициям — культурные учреждения, места досуга, торговые площади и гастрономия.

Цель соревнования — определить абсолютного “победителя” в номинации “скука”.

Критерий №1: Музеи и выставочные пространства — дружба среди аутсайдеров

Первый раунд был посвящен культурному наполнению. Понятно, что лидерами в этом сегменте стали Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы, где сосредоточены Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор.

Аутсайдерский список оказался внушительным: Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Курортный, Невский, Приморский и Фрунзенский.

При анализе выставочных залов ситуация прояснилась: Красносельский, Колпинский и Фрунзенский районы продемонстрировали наименьшую активность вне рамок мебельных экспозиций.

Красносельский район “выставочных залов найти не удалось”.

Фрунзенский район и вовсе “выставочных залов не обнаружено”.

За столь скромные показатели эти три района разделили “победу” в первом туре, продемонстрировав, что культура здесь не является двигателем досуга.

Критерий №2: Кино, Театр и досуг — триумф изоляции

Второй этап касался кинотеатров, театров и торгово-развлекательных центров. По количеству кинозалов Центральный район лидировал с большим отрывом — “по меньшей мере, их здесь 14”.

Однако самые низкие показатели зафиксированы в Колпинском, Кронштадтском и Курортном районах, где было обнаружено всего по одному кинотеатру.

Что касается театров, то ситуация у аутсайдеров была еще печальнее: в Курортном районе роль театра периодически выполнял единственный кинотеатр.

“Курортный район становится “победителем” в рамках критерия №2 — худший район по кинотеатрам и театрам!”

Критерий №3: ТРК и Развлечения — Кронштадт в обороне

Третий раунд оценивал наличие ТРК, спортивных сооружений и парков развлечений. По ТРК аутсайдерами стали Курортный, Петроградский и Кронштадтский районы.

Петроградский район, благодаря наличию “Диво острова”, смог реабилитироваться в категории парков развлечений.

Спортивная инфраструктура оказалась скудной в Выборгском районе:

“мы насчитали всего два физкультурных центра”.

Парки развлечений отсутствовали в Василеостровском, Кронштадтском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Учитывая поражение по двум пунктам из трех (ТРК и отсутствие парков развлечений), “с небольшим отрывом, проиграв по двум пунктам из трех, “победителем” данной секции стал Кронштадтский район!”.

Критерий №4: Бары и Рестораны — финальная дуэль

На последнем этапе состязания за звание самого скучного района остались Колпинский, Кронштадтский и Курортный районы, так как большинство других оказались богаты на бары и рестораны.

Колпинский район показал себя неплохо в ресторанном плане, имея много “заведений среднего типа”.

Курортный район также не подкачал, предлагая много дорогих, но качественных заведений с видом на залив. Колпинский район выбыл из борьбы, показав достаточное разнообразие мест для еды.

Остались Курортный и Кронштадтский районы. С помощью серии “послематчевых пенальти” по всем предыдущим пунктам, где учитывался культурный задел и инфраструктура, Курортный район потерпел поражение.

В итоге, “самым скучным становится Кронштадтский район Санкт-Петербурга”.

Несмотря на это финальное решение, раздались протесты:

“В Кронштадтском районе 2 парка развлечений. Форт Константин, где есть верёвочный парк, кайт площадка, Марина для яхт…”.

Тем не менее, согласно строгим правилам соревнования, Кронштадтский район завоевал звание самого неразвлекательного в Петербурге.