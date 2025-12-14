Где горожанам скучно: названы районы Петербурга, где развлечений меньше, чем в деревне

В жарком соревновании в соцсетях, организованном с целью выявить наименее подходящий для развлечений район Санкт-Петербурга, участвовали все восемнадцать административных единиц города.
Для объективности применялась система оценки по четырем ключевым позициям — культурные учреждения, места досуга, торговые площади и гастрономия.
Цель соревнования — определить абсолютного “победителя” в номинации “скука”.
Критерий №1: Музеи и выставочные пространства — дружба среди аутсайдеров
Первый раунд был посвящен культурному наполнению. Понятно, что лидерами в этом сегменте стали Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы, где сосредоточены Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор.
Аутсайдерский список оказался внушительным: Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Курортный, Невский, Приморский и Фрунзенский.
При анализе выставочных залов ситуация прояснилась: Красносельский, Колпинский и Фрунзенский районы продемонстрировали наименьшую активность вне рамок мебельных экспозиций.
Красносельский район “выставочных залов найти не удалось”.
Фрунзенский район и вовсе “выставочных залов не обнаружено”.
За столь скромные показатели эти три района разделили “победу” в первом туре, продемонстрировав, что культура здесь не является двигателем досуга.
Критерий №2: Кино, Театр и досуг — триумф изоляции
Второй этап касался кинотеатров, театров и торгово-развлекательных центров. По количеству кинозалов Центральный район лидировал с большим отрывом — “по меньшей мере, их здесь 14”.
Однако самые низкие показатели зафиксированы в Колпинском, Кронштадтском и Курортном районах, где было обнаружено всего по одному кинотеатру.
Что касается театров, то ситуация у аутсайдеров была еще печальнее: в Курортном районе роль театра периодически выполнял единственный кинотеатр.
“Курортный район становится “победителем” в рамках критерия №2 — худший район по кинотеатрам и театрам!”
Критерий №3: ТРК и Развлечения — Кронштадт в обороне
Третий раунд оценивал наличие ТРК, спортивных сооружений и парков развлечений. По ТРК аутсайдерами стали Курортный, Петроградский и Кронштадтский районы.
Петроградский район, благодаря наличию “Диво острова”, смог реабилитироваться в категории парков развлечений.
Спортивная инфраструктура оказалась скудной в Выборгском районе:
“мы насчитали всего два физкультурных центра”.
Парки развлечений отсутствовали в Василеостровском, Кронштадтском, Петродворцовом и Пушкинском районах.
Учитывая поражение по двум пунктам из трех (ТРК и отсутствие парков развлечений), “с небольшим отрывом, проиграв по двум пунктам из трех, “победителем” данной секции стал Кронштадтский район!”.
Критерий №4: Бары и Рестораны — финальная дуэль
На последнем этапе состязания за звание самого скучного района остались Колпинский, Кронштадтский и Курортный районы, так как большинство других оказались богаты на бары и рестораны.
Колпинский район показал себя неплохо в ресторанном плане, имея много “заведений среднего типа”.
Курортный район также не подкачал, предлагая много дорогих, но качественных заведений с видом на залив. Колпинский район выбыл из борьбы, показав достаточное разнообразие мест для еды.
Остались Курортный и Кронштадтский районы. С помощью серии “послематчевых пенальти” по всем предыдущим пунктам, где учитывался культурный задел и инфраструктура, Курортный район потерпел поражение.
В итоге, “самым скучным становится Кронштадтский район Санкт-Петербурга”.
Несмотря на это финальное решение, раздались протесты:
“В Кронштадтском районе 2 парка развлечений. Форт Константин, где есть верёвочный парк, кайт площадка, Марина для яхт…”.
Тем не менее, согласно строгим правилам соревнования, Кронштадтский район завоевал звание самого неразвлекательного в Петербурге.