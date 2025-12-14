Пожарная часть XIX века в Петербурге, которая до сих пор работает: кто стоит за загадочной башней на Охте

Её башня прячет фигуру, о которой знают все местные, но не все понимают правду.

На пересечении Большеохтинского проспекта и Конторской улицы стоит здание, которое легко принять за небольшой городской маяк. Светлые стены, аккуратная башня, строгие пропорции — никакой вычурности, только уверенная практичность архитектуры XIX века.

Но главное — это место не музей. Охтинская пожарная часть работает здесь уже почти 190 лет.

Дом, который начинался совсем иначе

Сегодня трудно представить, что здание на углу Большеохтинского проспекта в 1867 году строили вовсе не под пожарных.

Архитектор Пётр Меркулов создавал его для Охтинской богадельни: здесь находились пригородная управа и полицейский участок. Однако жизнь у этого дома изменилась — через 19 лет чиновников выселили, и в 1887 году здание заняла новая команда: Охтинская пожарная команда.

Так началась её долгая служба, которая не прекращается до сих пор.

Каланча, которую можно принять за маяк

В 1898 году архитектор Оттон Игнатович пристроил к зданию четырёхъярусную каланчу. Чтобы она выдерживала петербургские ветра, её обшили корабельными досками — отсюда и впечатление, будто перед нами фрагмент старого порта.

С этой башни круглосуточно дежурили дозорные. Днём они подавали сигналы кожаными шарами, ночью — цветными фонарями. Именно отсюда Охту предупреждали о пожарах более тридцати лет, пока в 1920-е каланчовая служба не была упразднена.

Сегодня каланча — один из символов Большой Охты и объект культурного наследия.

"Дежурный Семёныч": манекен, который стал легендой

В начале 2000-х жители заметили: на каланче снова стоит человек. Причём круглые сутки. Но оказалось — это манекен.

В 2003 году пожарные нашли старую фигуру, отмыли, одели в настоящую форменную одежду и отправили "дежурить". Так появился Семёныч — символ части, своеобразный памятник огнеборцам разных эпох.

Семёныч стал настолько популярен, что у него даже появился «коллега» — манекен Петрович на каланче Спасской части на Садовой улице.

Пожарная часть, которая всё ещё работает

Несмотря на возраст и статус памятника, здание не превратилось в музей. С 1994 года здесь располагается 12-я (Охтинская) пожарная часть 16-го отряда ФПС.

Так что мимо проходят не только экскурсанты, но и настоящие боевые расчёты, которые так же, как и сто лет назад, выезжают на вызовы по Охте и ближайшим районам.