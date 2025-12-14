Пожарная часть XIX века в Петербурге, которая до сих пор работает: кто стоит за загадочной башней на Охте

На пересечении Большеохтинского проспекта и Конторской улицы стоит здание, которое легко принять за небольшой городской маяк. Светлые стены, аккуратная башня, строгие пропорции — никакой вычурности, только уверенная практичность архитектуры XIX века.
Но главное — это место не музей. Охтинская пожарная часть работает здесь уже почти 190 лет.
Дом, который начинался совсем иначе
Сегодня трудно представить, что здание на углу Большеохтинского проспекта в 1867 году строили вовсе не под пожарных.
Архитектор Пётр Меркулов создавал его для Охтинской богадельни: здесь находились пригородная управа и полицейский участок. Однако жизнь у этого дома изменилась — через 19 лет чиновников выселили, и в 1887 году здание заняла новая команда: Охтинская пожарная команда.
Так началась её долгая служба, которая не прекращается до сих пор.
Каланча, которую можно принять за маяк
В 1898 году архитектор Оттон Игнатович пристроил к зданию четырёхъярусную каланчу. Чтобы она выдерживала петербургские ветра, её обшили корабельными досками — отсюда и впечатление, будто перед нами фрагмент старого порта.
С этой башни круглосуточно дежурили дозорные. Днём они подавали сигналы кожаными шарами, ночью — цветными фонарями. Именно отсюда Охту предупреждали о пожарах более тридцати лет, пока в 1920-е каланчовая служба не была упразднена.
Сегодня каланча — один из символов Большой Охты и объект культурного наследия.
"Дежурный Семёныч": манекен, который стал легендой
В начале 2000-х жители заметили: на каланче снова стоит человек. Причём круглые сутки. Но оказалось — это манекен.
В 2003 году пожарные нашли старую фигуру, отмыли, одели в настоящую форменную одежду и отправили "дежурить". Так появился Семёныч — символ части, своеобразный памятник огнеборцам разных эпох.
Семёныч стал настолько популярен, что у него даже появился «коллега» — манекен Петрович на каланче Спасской части на Садовой улице.
Пожарная часть, которая всё ещё работает
Несмотря на возраст и статус памятника, здание не превратилось в музей. С 1994 года здесь располагается 12-я (Охтинская) пожарная часть 16-го отряда ФПС.
Так что мимо проходят не только экскурсанты, но и настоящие боевые расчёты, которые так же, как и сто лет назад, выезжают на вызовы по Охте и ближайшим районам.