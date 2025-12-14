Город на Неве тянется к Босфору: из Петербурга в Стамбул самолётов станет больше

Авиакомпания Turkish Airlines приступила к выполнению нового рейса между Санкт-Петербургом и Стамбулом. Об этом стало известно из официального сообщения аэропорта Пулково. Дополнительный вылет осуществляется четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, отправление из северной столицы назначено на 00:20.
При этом Turkish Airlines по-прежнему обслуживает маршрут Петербург — Стамбул тремя регулярными рейсами ежедневно. Пассажирам также доступны рейсы других перевозчиков — в частности, перелёты выполняют компании Pegasus Airlines и AJet.
Сотрудники пресс-службы Пулково уточнили: Стамбул остается востребованным направлением для жителей и гостей города. Вылететь туда из Петербурга можно несколькими вариантами.