Опубликовано: 14 декабря 2025 17:33
www.legion-media.com
Город на Неве тянется к Босфору: из Петербурга в Стамбул самолётов станет больше
Городовой ру

Авиарейс по данному направлению будет осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Авиакомпания Turkish Airlines приступила к выполнению нового рейса между Санкт-Петербургом и Стамбулом. Об этом стало известно из официального сообщения аэропорта Пулково. Дополнительный вылет осуществляется четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, отправление из северной столицы назначено на 00:20.

При этом Turkish Airlines по-прежнему обслуживает маршрут Петербург — Стамбул тремя регулярными рейсами ежедневно. Пассажирам также доступны рейсы других перевозчиков — в частности, перелёты выполняют компании Pegasus Airlines и AJet.

Сотрудники пресс-службы Пулково уточнили: Стамбул остается востребованным направлением для жителей и гостей города. Вылететь туда из Петербурга можно несколькими вариантами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
