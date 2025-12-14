Городовой / Город / Сошло под Пензой — отозвалось на Неве: поезда в Петербург идут в обход
Опубликовано: 14 декабря 2025 16:39
globallookpress.com
Городовой ру

Поезда будут курсировать с остановками на станциях Сызрань и Пенза.

В Пензенской области из-за происшествия на железной дороге были изменены маршруты у ряда пассажирских поездов. РЖД уточнили, что на время восстановительных работ 12 составов отправлены через станции Сызрань и Пенза. К поездам с откорректированным маршрутом относятся направления: Уфа — Петербург (№ 347), Самара — Петербург (№ 63), Петербург — Самара (№ 48).

Поезда Челябинск — Москва (№ 301) и Санкт-Петербург — Самара (№ 64) уже прибыли в места назначения. Основной причиной изменений стало происшествие на станции Чаис, где 13 декабря грузовой поезд столкнулся с локомотивом. В результате этого несколько цистерн с мазутом были выброшены с рельсов и перевернулись.

После аварии на территории около 750 квадратных метров разлилось топливо. Специалисты РЖД сообщили, что восстановить первый железнодорожный путь планируют к 21 часу вечера 14 декабря, а второй — к полуночи 15 декабря. До полного завершения работ возможны новые задержки в движении составов.

Автор:
Юлия Аликова
