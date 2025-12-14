Не просто станции: пять узлов, где сходятся дороги каждого петербуржца и начинается давка

Где рождаются пробки и бурлит транспортный поток Петербурга?

Петербургское метро — это не просто сеть подземных коммуникаций, это пульсирующая кровеносная система города, ежедневно переносящая миллионы пассажиров.

В будние дни, особенно в часы пик, некоторые станции превращаются в эпицентры транспортного коллапса, где давка и очереди на эскалатор становятся обыденностью.

Линии метро: кто лидирует по пассажиропотоку?

Перед тем как погрузиться в детали конкретных станций, стоит взглянуть на общую картину загруженности линий. Здесь явное лидерство удерживает Красная (Кировско-Выборгская) линия, ежедневно перевозящая около 680 тысяч пассажиров.

Немногим уступает ей Синяя (Московско-Петроградская) линия с показателем в 605 тысяч пассажиров в сутки.

Остальные линии — Зелёная (Невско-Василеостровская), Оранжевая (Лахтинско-Правобережная) и Фиолетовая (Фрунзенско-Приморская) — демонстрируют заметно меньший пассажиропоток, колеблющийся от 230 до 270 тысяч человек в сутки.

Важно отметить, что приведенные цифры отражают будничную статистику, когда метрополитеном пользуются активнее, чем в выходные дни.

Первое место: «Площадь Восстания» — сердце транспортных потоков

Без сомнений, первое место в рейтинге самых загруженных станций занимает «Площадь Восстания». Её месячный пассажиропоток, включая оба вестибюля, превышает колоссальные 2 800 000 пассажиров.

“В принципе, это неудивительно”, — отмечают аналитики, указывая на целый комплекс причин.

Во-первых, станция расположена в самом центре города, где сконцентрировано огромное количество офисов и магазинов, являющихся точками притяжения для работающих петербуржцев.

Во-вторых, именно здесь находится Московский вокзал — крупнейший транспортный узел, принимающий и отправляющий поезда со всей страны.

В-третьих, в непосредственной близости расположены два крупных торговых центра — «Галерея» и бывший «Стокман», которые привлекают как покупателей, так и работников.

Наконец, центральное расположение станции делает её ключевым транзитным пунктом для огромного числа пассажиров, следующих по своим делам.

Второе место: «Проспект Ветеранов» — окраинный гигант

Второе место занимает станция «Проспект Ветеранов», также расположенная на Красной линии. В отличие от «Площади Восстания», она находится на окраине города и является конечной.

Несмотря на это, её пассажиропоток поражает: 2 600 000 пассажиров в месяц. Объяснение этому кроется в её географическом положении.

К станции примыкает огромный спальный район с многоэтажной застройкой, а сама она фактически обслуживает весь юго-запад города, включая такие районы, как Лигово, Сосновая Поляна и Балтийская жемчужина.

“Условная зона обслуживания станции метро «Проспект Ветеранов» охватывает огромную территорию”, — подчёркивают эксперты.

Хотя часть жителей этих районов может воспользоваться электричкой до Балтийского вокзала, для многих метро остается предпочтительным вариантом.

Плюс к этому — разветвленная сеть автобусных маршрутов, связывающих станцию с более отдалёнными населёнными пунктами.

Третье место: «Ладожская» — ворота на север и юг

Перемещаемся на Оранжевую (Лахтинско-Правобережную) линию, где третье место занимает станция «Ладожская» с месячным пассажиропотоком в 2 400 000 человек.

Основная причина такой загруженности — Ладожский вокзал, откуда можно отправиться как на север, так и на юг страны, а также воспользоваться электричками, следующими в Кириши, Тихвин и Недубстрой.

Помимо этого, к станции примыкает обширный Красногвардейский район, где метро представлено лишь «Ладожской» и «Новочеркасской».

“Весь будничный пассажиропоток замыкается как раз таки на этой самой станции”, — отмечают аналитики, указывая на роль трамвая «Чижик» и множества автобусных маршрутов, которые собирают пассажиров из глубины района.

Четвёртое место: «Московская» — транспортный узел к аэропорту

На Синей (Московско-Петроградской) линии четвёртое место занимает станция «Московская», которую ежедневно используют 2 350 000 пассажиров в месяц.

Несмотря на то, что непосредственно зона обслуживания станции не так велика и включает в себя в основном жилые дома средней этажности, её значение как транспортного узла неоспоримо.

“С «Московской» отправляется весьма большое количество автобусов в отдалённые районы и, конечно, в первую очередь — в аэропорт”, — подчеркивают исследователи.

Автобусы №39 и №39Э являются одними из немногих способов добраться до Пулково общественным транспортом, что значительно увеличивает пассажиропоток.

Пятое место: «Девяткино» — ворота в Приозерск и город-сад

Замыкает пятёрку самых загруженных станций «Девяткино» на Фиолетовой (Фрунзенско-Приморской) линии, с месячным показателем в 2 200 000 пассажиров. Здесь объяснения, пожалуй, излишни.

Станция находится в центре огромного многоэтажного жилого массива, застройка которого продолжает расширяться.

Кроме того, «Девяткино» выполняет функцию пересадочного узла “метро — железная дорога”, что позволяет пассажирам пересаживаться на электрички приозерского направления или, наоборот, с них.

“Достойные упоминания”: станции с высоким пассажиропотоком

В завершение стоит отметить ещё две станции, которые также демонстрируют впечатляющий пассажиропоток, превышающий два миллиона человек в месяц: «Купчино» и «Площадь Ленина».

«Купчино», несмотря на некоторую потерю пассажиров после открытия новых станций Фрунзенского радиуса, остается крупным спальным районом и примыкает к одноимённой железнодорожной станции, которой пользуются жители разрастающихся Шушар.

“Станция, во-первых, все ещё расположена в крупном спальном районе, во-вторых, примыкает к одноимённой железнодорожной станции”, — констатируют аналитики.

Что касается «Площади Ленина», то, несмотря на незначительную жилую застройку в окрестностях, основная масса пассажиров использует её для поездок на работу или учёбу.

Немаловажную роль играет и возможность пересадки на электрички Финляндского вокзала, обслуживающего пять загруженных пригородных направлений.