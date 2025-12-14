Чрево Петербурга: почему знаменитую «Вяземскую лавру» стерли с лица города

Сенная площадь долгое время носила имя Площади Мира. Станция метро, сохранившая облицовку голубым кафелем, вновь обрела своё историческое название — Сенная площадь.
В 90-е годы пространство у выхода из метро было заставлено ларьками, а местные «самоуверенные мужички» предлагали купить монеты, ордена и значки, держа объявления на картонках.
К 300-летию Петербурга на площади установили подарок от французов — стеклянную стеклу, символ мира. Однако, по слухам, петербургский климат был не по нраву «стеле» — и её вскоре убрали с глаз долой.
Детские воспоминания и забытый Спас
В детстве многие помнят, как говорили:
«Едем на Сенную» — и в памяти остаются сушёные грибы, нанизанные на нитку, клюква, яркие семечки и веники. Морозный день, деревянные игрушки — медведи с молоточками и бочонки-копилки — создавали атмосферу рынка.
И никто никогда не упоминал про Спас на Сенной.
Часовню, похожую скорее на отговорку, заложили у метро только в начале 2000-х. Тогда же массово разошелся фотоальбом «Петербург сквозь столетия», открывший правду об изменениях города — не всегда в лучшую сторону.
Спас, ушедший безвозвратно
Спас, переживший Первую мировую, разорение 1917-го, закрытие в 1938 году и блокаду, был снесён в январе 1961-го — якобы мешал стройке метро.
Градозащитники не уставали бороться за его восстановление, приводя аргументы, что «на фундамент храма заходил лишь левый край ступеней вестибюля».
Церковь Успения Пресвятой Богородицы — подарок купца
Церковь была возведена на деньги прославленного Саввы Яковлева (Собакина). Легенда гласит, что купец успел завершить строительство и установить на крест корону Российской империи к коронации Екатерины II.
Императрица была настолько восхищена, что пожаловала Собакину дворянский титул и фамилию.
Архитектором храма называли или Растрелли, или Квасова. Церковь реставрировалась неоднократно и в народе звали её Спасом на Сенной. Рядом стоял доходный дом, доходы с которого шли на содержание храма.
В доме Саввы Яковлева — солидное сооружение для середины XVIII века — жил богатый промышленник, оставивший детям немалое наследство.
Городская усадьба и долгие традиции
Если свернуть на Гороховую и попасть во двор пространства G47, можно увидеть остатки усадьбы Яковлевых — каретник и фасады, уставшие от перестроек.
Сенная площадь отмечает почти три столетия — в XVIII веке она тянулась до Фонтанки, а в центре торговали сеном, дровами и рыбой с рук и телег.
Продавцы не завышали цены, покупатели хватали всё подряд — среди них были карманники и нищие. Рядом находились злачные места, а совсем недалеко шумел Невский проспект с почтенной публикой.
Власть и порядок — Гауптвахта и её история
Чтобы держать ситуацию под контролем, на площади возвели Гауптвахту — здание под тем же углом, что и вход в Спас под колокольней. Раньше там размещались кассы автобусов, а в 90-е — пресмыкающиеся ленинградского зоопарка.
После пожара в начале 2000-х здание забросили, но позже отреставрировали для комитета по туризму.
Возле Гауптвахты находится общественный туалет — постройка столетней давности, принятое решение о строительстве которой принимала Государственная дума.
Туалет до сих пор работает, сохранив свое предназначение.
Сенной рынок рядом с университетом
С улицы Московский поток транспорта встречает прохладой и внушительным фасадом Университета путей сообщения, а на противоположной стороне начинается то самое «чрево Петербурга» — «Вяземская лавра», от которой почти не осталось следов.
Это трущобный квартал, существовавший с конца XVIII века и до 1920-х годов. Название — саркастический топоним, так как «лавра» означает мужской монастырь высшего ранга, при этом в лавре царили не монастырские порядки.
Лавра завоевала дурную славу как пристанище для разбойников и обитателей общественного дна. Здесь не учитывалось количество жильцов, антисанитария была нормой, а правонарушения даже не регистрировались.
Сейчас на месте квартала располагается Сенной рынок.