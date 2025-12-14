Чрево Петербурга: почему знаменитую «Вяземскую лавру» стерли с лица города

Почему стеклянную стелу мира с Сенной площади спрятали от глаз горожан?

Сенная площадь долгое время носила имя Площади Мира. Станция метро, сохранившая облицовку голубым кафелем, вновь обрела своё историческое название — Сенная площадь.

В 90-е годы пространство у выхода из метро было заставлено ларьками, а местные «самоуверенные мужички» предлагали купить монеты, ордена и значки, держа объявления на картонках.

К 300-летию Петербурга на площади установили подарок от французов — стеклянную стеклу, символ мира. Однако, по слухам, петербургский климат был не по нраву «стеле» — и её вскоре убрали с глаз долой.

Детские воспоминания и забытый Спас

В детстве многие помнят, как говорили:

«Едем на Сенную» — и в памяти остаются сушёные грибы, нанизанные на нитку, клюква, яркие семечки и веники. Морозный день, деревянные игрушки — медведи с молоточками и бочонки-копилки — создавали атмосферу рынка.

И никто никогда не упоминал про Спас на Сенной.

Часовню, похожую скорее на отговорку, заложили у метро только в начале 2000-х. Тогда же массово разошелся фотоальбом «Петербург сквозь столетия», открывший правду об изменениях города — не всегда в лучшую сторону.

Спас, ушедший безвозвратно

Спас, переживший Первую мировую, разорение 1917-го, закрытие в 1938 году и блокаду, был снесён в январе 1961-го — якобы мешал стройке метро.

Градозащитники не уставали бороться за его восстановление, приводя аргументы, что «на фундамент храма заходил лишь левый край ступеней вестибюля».

Церковь Успения Пресвятой Богородицы — подарок купца

Церковь была возведена на деньги прославленного Саввы Яковлева (Собакина). Легенда гласит, что купец успел завершить строительство и установить на крест корону Российской империи к коронации Екатерины II.

Императрица была настолько восхищена, что пожаловала Собакину дворянский титул и фамилию.

Архитектором храма называли или Растрелли, или Квасова. Церковь реставрировалась неоднократно и в народе звали её Спасом на Сенной. Рядом стоял доходный дом, доходы с которого шли на содержание храма.

В доме Саввы Яковлева — солидное сооружение для середины XVIII века — жил богатый промышленник, оставивший детям немалое наследство.

Городская усадьба и долгие традиции

Если свернуть на Гороховую и попасть во двор пространства G47, можно увидеть остатки усадьбы Яковлевых — каретник и фасады, уставшие от перестроек.

Сенная площадь отмечает почти три столетия — в XVIII веке она тянулась до Фонтанки, а в центре торговали сеном, дровами и рыбой с рук и телег.

Продавцы не завышали цены, покупатели хватали всё подряд — среди них были карманники и нищие. Рядом находились злачные места, а совсем недалеко шумел Невский проспект с почтенной публикой.

Власть и порядок — Гауптвахта и её история

Чтобы держать ситуацию под контролем, на площади возвели Гауптвахту — здание под тем же углом, что и вход в Спас под колокольней. Раньше там размещались кассы автобусов, а в 90-е — пресмыкающиеся ленинградского зоопарка.

После пожара в начале 2000-х здание забросили, но позже отреставрировали для комитета по туризму.

Возле Гауптвахты находится общественный туалет — постройка столетней давности, принятое решение о строительстве которой принимала Государственная дума.

Туалет до сих пор работает, сохранив свое предназначение.

Сенной рынок рядом с университетом

С улицы Московский поток транспорта встречает прохладой и внушительным фасадом Университета путей сообщения, а на противоположной стороне начинается то самое «чрево Петербурга» — «Вяземская лавра», от которой почти не осталось следов.

Это трущобный квартал, существовавший с конца XVIII века и до 1920-х годов. Название — саркастический топоним, так как «лавра» означает мужской монастырь высшего ранга, при этом в лавре царили не монастырские порядки.

Лавра завоевала дурную славу как пристанище для разбойников и обитателей общественного дна. Здесь не учитывалось количество жильцов, антисанитария была нормой, а правонарушения даже не регистрировались.

Сейчас на месте квартала располагается Сенной рынок.