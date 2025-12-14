«Мы из Водоканала»: петербуржцам рассказали, что скрывается за этим звонком

В Петербурге и Ленинградской области вновь активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками коммунальной службы, предлагая замену приборов учета или проведение проверки качества воды. УБК полиции региона сообщает, что основная схема строится на ложных звонках с предложением заменить счётчик, после чего жертву просят продиктовать код, поступивший по СМС.
Далее события развиваются по уже знакомому сценарию: злоумышленники сообщают о взломе некоторых важных аккаунтов, например, на государственных порталах, а затем подключают "сотрудников банка", которые настойчиво рекомендуют перевести средства на якобы безопасный счёт для защиты накоплений. Таким образом, пострадавшие лишаются денег.
«Не называйте коды, приходящие по СМС, ни по телефону, ни в чате», — напомнили в главке МВД.
Представители правоохранительных органов советуют при подобных звонках прервать разговор и самостоятельно позвонить в свою водоснабжающую организацию по официальному номеру, который можно найти на их сайте или в платёжных документах. Также сотрудники полиции подчёркивают, что не следует переводить деньги на любые счета, которые называют мошенники под предлогом безопасности.